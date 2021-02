撰文: 許世豪 最後更新日期: 2021-02-01 13:27

華爾街正上演一場史詩式的挾淡倉對決,一眾散戶夾高GameStop股價,務求「夾死」沽空該公司的大戶。事件勝負未定,而事件中的「主角」,GameStop創辦人卻終於開腔回應事件。

GameStop聯合創辦人Gary Kusin及Ben Kusin是兩父子,Ben Kusin本身亦是Reddit論壇上的活躍成員。他們接受《CNBC》訪問,稱正密切關注公司股價爆發式上升,認為得到散戶支持是一種榮譽(a little bit of an honor),又稱自己沒有參與挾倉,「只是拿了些爆谷」(I just grabbed some popcorn)

傳Melvin資本單月輸53%

GameStop股價今年已升逾15倍,《華爾街日報》引述消息人士指,有份沽空的對沖基金Melvin Capital,值一月份已損失高達53%,基金由年頭的125億美元規模大減至80億美元,當中已包括Citadel及Point72新注資的27.5億美元。