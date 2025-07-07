滙豐保險高淨值客戶新造業務保費增一倍　推指數型萬用壽險

滙豐保險今日宣布推出滙臻指數型萬用壽險，為專業投資者提供投資選擇，提供捕捉大型指數增⾧機遇，包括標普500指數、恒生指數及LBMA黃金早盤價格美元指數，也是市場首個同類型產品追蹤黃金價格指數。



是市場首個同類型產品追蹤黃金價格指數

滙豐保險表示，這次在香港推出指數型萬用壽險計劃，是鑒於相關的監管規定持續發展，以及滿 足高淨值人士對各類型財富傳承方案不斷上升的需求。研究顯示，在2030年，亞太地區最富裕家庭預計將須轉移達5.8萬億美元資產，令市場對投資保險產品的興趣與日俱增。

同時，產品提供逆市保障，即使指數表現跌至負增長，指數賬戶派息率亦不會低於0%下限。不過，指數賬戶的增長潛力亦受制於保單的上限派息率。此外，產品附有最低保證退保價值，在全退保時，無論保單持有人的普通賬戶和指數賬戶表現如何，將獲支付已附保費（扣減適用費用後）3%的累積保證年利率。

退保時可獲3%累積保證年利率

滙豐保險表示，此次在香港推出該計劃，是鑒於相關的監管規定持續發展，以及滿足高淨值人士對各類型財富傳承方案不斷上升的需求。據研究顯示，在2030年，亞太地區最富裕家庭預計將須轉移達5.8萬億美元資產，令市場對投資保險產品的興趣與日俱增。

滙豐保險香港及澳門行政總裁曾珮珊亦表示，亞洲地區富裕客戶表對於把保險產品納入資產配置的需求強勁，而滙豐保險高淨值客戶的新造業務保費按年增長達一倍，透過不斷為高淨值市場開拓新產品，有信心維持這市場的增長動力。