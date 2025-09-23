花旗料恒指短期反覆年尾目標價26800　樓價看平CRE最差時間已過

中港股市今年以來有不錯表現，恒指坐穩26000點。花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，已將恒指年尾目標價調高至26800點，明年中為27500點。短期預計股指走勢反覆，因要消化早期升幅，市場並觀望企業之後的盈利表現，以及10月中央公佈的第十五個五年規劃（十五五規劃）情況。



看好科技互聯網及保險醫療板塊

板塊方面，會看好保險、醫療，另外還有科技及互聯網板塊，因為內地政策有望繼續支持內需，而十五五規劃預計會針對新質生產力，尤其是人工智能（AI）方面的投資，行業增長空間仍存。

本港樓市方面，廖嘉豪預計，今年下半年住宅樓價將繼續橫行，或需待至2027年供需才會有所改善，屆時成交單位數量才會超過完工單位數量。他並預計，年度私樓需求約2.06萬個，受惠於平均18萬名專才及其受養人抵港。

住宅樓價需待至2027年方有望改善

至於商業房地產方面，一線地點包括中環及銅鑼灣，其租金及續租情況有所改善，也有加租情況，高端奢侈品零售業的租金也有改善，故此相信最壞情況已成為過去。

聯儲局上周重啟減息25點子，滙豐等大行也跟隨下調最優惠利率（P）0.125厘，點陣圖預計年尾前會再減息兩次，每次25點子。廖嘉豪表示，港P息有望再下調0.125厘，之後會有所喘息，因再下調空間有限，樓市表現也有待觀察。而港元拆息方面，3個月拆息預計上升空間不大，有機會回落2.6厘或2.8厘水平。