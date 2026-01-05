跨境支付平台Ksher進軍印尼「恨晚」 市場龐大惟雙語人才最稀缺

港資企業Ksher為目前東南亞主要跨境貿易支付企業之一，在7國家擁有本地化服務和運營團隊，股東包括香港科技園及紅衫資本等。該公司行政總裁周斌表示，今年開始進駐印尼，但感覺「應該更早開展業務」，相較目前已進駐的泰國、馬來西亞、越南及菲律賓市場，印尼是目前中資「出海」企業客戶數目，增長得最快的國家，甚至超越傳統製造業大國越南。



周斌表示，今年開始進駐印尼，但感覺「應該更早開展業務」。（顧慧宇 攝）

感覺「應該更早（在印尼）開展業務」

周斌在印尼接受《香港01》訪問時表示，印尼屬於東盟國家中人口最多的國家，故此市場規模龐大，即使人均消費偏低，但體量仍龐大，故此中資企業進駐除了可以做出口，也可以直接銷售予當地市場。另外，今年以來受到美國關稅政策影響，臨近越南收緊相關「洗產地」政策等，也可能導致部分中資企業轉而進駐印尼。

周斌分享，公司最先在泰國和馬來西亞開展跨境支付業務，包括跨境遊客的零售支付，以及服務跨境貿易客戶的跨境支付業務，目前最大市場仍然為泰國，客戶多為國際性企業，從事電子及汽車製造業等。而馬來西亞市場的客戶，則主要是從事高端科技等行業，例如芯片製造企業。另外，公司還在越南、菲律賓等地有業務。

周斌表示，目前旗下在印尼的出海客戶包括中資及台資製造業企業，例如紡織及美妝等品類。（顧慧宇 攝）

印尼客戶包括中資及台資製造業企業

而印尼市場業務處於進入階段，佔總收入比率相較其他市場會較小，但他預計，未來該佔比會逐步擴大。旗下在印尼的出海客戶包括中資及台資製造業企業，例如紡織及美妝等品類。

周斌又指出，公司規模化服務中小企客戶，這些客戶除了面對傳統銀行開戶難，跨境匯款也往往需時兩三天才能到帳。故此，公司針對這些痛點，提供便捷服務，跨境匯款一般一個小時之內就能到帳，而兌換外幣匯率也會較傳統銀行為優惠。

周斌表示，東盟中印尼屬於金融科技雙語人才最為稀缺的國家。（顧慧宇 攝）

阿里巴巴等進駐令印尼人才競爭更激烈

Ksher目前股東包括香港科技園及紅衫資本等，屬於金融科技初創企業。周斌表示，目前進駐的6個東盟市場，在主要區域覆蓋服務能力，並都會主力在各個市場進行人才招聘，這些當地人才需要精通英語及當地語言及文化，並具備一定金融知識及背景。

不過，他也坦言，這些東盟市場中，印尼屬於金融科技雙語人才最為稀缺的國家，而近年隨著大型企業的進駐及崛起，包括阿里巴巴、Tiktok及Grab 等，人才競爭非常激烈。

周斌表示，Ksher作為港企進駐東盟市場，通常都需要依賴英文與本地語言結合來作溝通，對國際化管理的要求比較高，故此需要管理團隊做好相關綜合溝通工作,也是考驗團隊的本地化的重要能力之一。除了東盟市場，目前公司也在視察中東市場，目標為明年能夠進駐。