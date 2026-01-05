印尼女企業家崛起　中年婦人自創護膚品牌　拓香港等海外市場

提及印尼，香港人不免會聯想到工人姐姐或者印尼撈麵，其實都涉及香港與印尼兩地貨物及服務業貿易往來。印尼貿易部副部長Dyah Roro Esti向《香港01》表示，希望未來香港和印尼在貨物及服務貿易方面，能夠有更多的往來，而這也是總統普拉博沃所期望的加強雙邊貿易。印尼估計有高達約60%的GDP貢獻基礎，來源自印尼當地的中小企業，這也是經濟能夠克服新冠疫情低谷的因素之一。而值得留意的是，在眾多中小企中，女性參與度正在增長。



Dyah Roro Esti表示，希望未來香港和印尼在貨物及服務貿易方面，能夠有更多的往來。她又提及，印尼眾多中小企中，女性參與度正在增長。（顧慧宇 攝）

望印尼及香港未來更多貿易往來

據香港貿發局提供的數據顯示，去年香港與印尼貿易額約372億港元，按年相若。從2015年至2024年，香港與印尼貿易額基本上保持平穩。截至2024年，印尼是香港在全球第二十二大貿易夥伴，佔香港的貿易總額 0.4%，在東盟則排名第六。

分別按出口及進口市場來看，印尼是香港在全球第二十二大出口市場，佔香港的出口總額 0.4%，在東盟則排名第六。主要出口商品包括通訊設備及零件、半導體、電子管、電腦。印尼同時也是香港在全球第十八大進口市場，佔香港的進口總額 0.3%，在東盟則排名第六，主要進口商品包括首飾、煤、煙草。

Dyah Roro Esti近日在印尼雅加達會見印尼香港商會考察團時表示，對於中小企業的扶持，印尼政府一直有透過主動的親身派員探訪，以及和不同地區政府的一起工作，來幫助中小企業的產品能夠得到優化，去更能迎合消費市場所需。而政府也有相關專門部門，去專注於中小企業的扶持，包括幫助他們的產品能夠更為市場化，除了本地市場，進而提升在國際市場的滲透率。

大型博覽會參展九成為中小企

印尼早前舉辦國際貿易博覽會（Trade Expo Indonesia），屬於一年一度的當地盛事，，匯聚在印尼當地的企業家及由世界各地前來的買家等。行走在展覽廳，除了政府投資等不同部門的聯絡處之外，在參展企業方面，幾乎九成都是印尼當地的中小型企業，而從事有機護膚品研發及製造的印尼婦女Maya Rusdianto，就是當中的一員。

已步入中年的Maya分享，自己早年飽受頑疾困擾，脫髮問題非常嚴重，故此她嘗試自己去學習天然有機治療，嘗試去改善脫髮問題。在2018年時，更透過丈夫的支持，成立自己品牌Skintegrity Organics，而為了控制產品的質量，在約兩年前更投資設立自己的廠房來作生產。

政府幫助下成功開拓海外市場

Maya表示，在印尼經營有機護膚業務，需要面對激烈的同行競爭，但公司產品具備醫療作用，故此有一定競爭力，而公司也已經實現盈利。目前公司最大成本為人力資源，旗下的廠房設於西爪哇，當地最低工資和雅加達相若，屬於印尼各地區中偏高水平。

至於印尼政府在創業及經營過程中的支持，Maya表示，政府部門有贊助印尼企業在海外地區參展，令她能夠在香港、澳門及馬來西亞參展，當中在香港參展時遇到香港印尼商會董事Zaujah Catherine Ng，成功幫助她打開了香港市場。對於未來展望，她希望，能夠透過進攻更多新市場以增加收入，來應對成本等方面的挑戰。