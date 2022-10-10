次按問題引發08年金融危機　伯南克為救市決定啟動量寬

前聯儲局主席伯南克為今屆諾貝爾經濟學獎三名得獎人之一。這為以研究上世紀20年代末美國經濟大蕭條見稱的學者，最著名稱號為「Helicopter Ben」，源於在2002年時仍為聯儲局理事的伯南克，認為透過類似利用直升機將鈔票從天上撒下的方式，便可以避免通縮情況發生。

其實所謂「直升機撒錢」，所指涉的現象為經濟陷入「流動性陷阱」時，中央銀行應採取量化寬鬆政策等非常規貨幣政策，希望改變居民對未來通脹預期。當中包括實施超低息，並且向市場購入如債券等資產，向市場注入資金以推動經濟重新增長，及帶動通脹重現。

06年接任為聯儲局主席

當伯南克於2006年接替格林斯潘為聯儲局主席時，相信在2年後便要將上述理論實踐。2006年前美國樓市極為蓬勃，樓價每年上升的趨勢讓業主可以不斷利用轉按方式，從中套取新資金以應付物業按揭供款外，亦可以另作消費。可是不少業主本身收入不多，當利率出現變化時便有難以應付物業供款之嫌。同時華爾街大行亦相當熱衷於將不同質素的物業按揭資產重新包裝，以證券化方式將有關資產出售，只要有相當部份的資產轉壞，便有可能產生連鎖反應。在2007年次按問題已開始發酵，導致金融市場出現波動。聯儲局為穩定市場，決定以降低貼現窗﹑及接納銀行以不同抵押品方式，從聯儲局獲取資金。危機暫告一段落。

不過真係的危機是在翌年9月發生。美國金融機構在當年年初起已開展不少併購機構，希望強化各機構體質並且為次按問題拆彈，其中包括摩根大通將當時美國第五大金融機構貝爾斯登合併。可是當地金融機構連串併購行動，並未足以讓問題解決，反而被視為擁有雄厚財政能力﹑成立158年的雷曼兄弟，因信貸問題逐步演化成危機，最終倒閉而引發的震盪，才是本輪危機的震央。隨著雷曼兄弟倒閉後，投資者紛紛避免交易對手風險導致企業發債成本急增，同時市場人士亦擔心已發債的機構無法履行償債責任，結果作為債務保險的信貸違約掉期（CDS）日益攀升。同樣擁有百年歷年的保險公司美國國際集團（AIG）亦出現危機，結果要由美國政府注資。當時市場人士擔心，環球金融市場會否崩潰。

伯南克預計美國經濟增長可維持在2%。（路透社）

宣布啟動買債計劃救市

擔任聯儲局主席已逾2年的伯南克，亦啟動減息等措施，希望透過降低資金成本以解決問題。可是市場人士信心盡失，資產價格持續滑落，便在2008年12月宣布購入6,000億按揭抵押資產（MBS），正式啟動量化寬鬆。其後他多次宣布將買債計劃規模擴大，及將實施時間延長，利用有關計劃向市場注入資金及信心，有關買債計劃至2013年12月結束。買債計劃讓聯儲局資產負債產暴漲至逾4萬億美元。

除了買債外，2011年8月時為應對美國政府的債務懸崖問題，決定推出扭曲操作（Operation Twist），即以買入長債﹑沽出短債方式讓孳息曲線變得平坦，有助降低長期利率。相關措施的目標，是希望讓美國通脹逐步至2%水平，及降低失業率。有關措施讓美國經濟逐步從金融危機中收復，而作為整個救市計劃的舵手，伯南克的任期在2014年1月屆滿，並由時任聯儲局副主席耶倫接棒，後者成為聯儲局成立百年來首位女性主席。