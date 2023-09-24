谷經濟不分日夜　辦個唱吸引人「留」｜陳仕娜

「香港夜繽紛」終於隆重出爐，尖沙咀星光大道叫賣的20蚊四粒魚蛋、98大元幾條德國腸拼盤，引來話題紛紛，有人討論總好過一潭悶水。筆者對於喝葡萄酒配魚皮餃的興趣了了，前幾晚相約好友看了一齣蝦頭的獨腳戲，在藝術中心舉行，座無虛席，票價由390至520元不等，買了笑足整晚的歡愉，盡興而返，無人投訴太貴。

雖則話許多人喜歡北上平玩平食，鍾情本土薑的粉絲仍有不少。如果有特色、具心思噱頭、好玩兼得意，或長到知識的活動，大部分市民還是甘之如飴地掏腰包「幫襯」的。朋友要去寺院修讀佛教藝術與文化課程，學費二千，一霎眼的功夫，已經線上付費報名了。忍不住質疑住在港島東的她，晨早流流搭地鐵轉小巴，九點到達新界東上堂，會不會流於三分鐘的熱度。原來好友一早愛上寺院寧靜的環境，加上導師陣容鼎盛，題材吸引，即使長途跋涉，也認為物超所值。

筆者早前到南投參加森林瑜珈，在古木參天的園區，練習瑜珈放鬆身心，融入大自然，過程相當療癒。台灣森林覆蓋率達60.7%，亞洲排名第7，近年盛行Forest Therapy，Forest = For + Rest，讓身心沐浴林木氛圍之中，得到舒展與寧靜。香港亦不乏樹木繁茂的郊野公園，政府可資助機構多舉辦這類活動，鼓勵精神緊張的港人放慢腳步，到山林中放鬆心情，促進精神健康。

小食檔林立的星光大道對大眾吸引力有限，若然請來韓國男女天團、周杰倫、宇多田光來開show，叫座力肯定脫胎換骨，但何解天王巨星紛紛要過濠江開個唱，有點匪夷所思。針對中港觀眾的喜好，邀請不同的歌手組合持續地來港開演唱會，產生的連鎖效應更加澎湃，五月天的粉絲大多來自內地，有些更連捧幾場，酒店機票偶像禮物及飲食的總消費額，遠比賣小食賺得可觀多了。

過往的亞洲娛樂之都聲色璀燦，如今卻在加了多少辣椒醬在燒賣上，這種蠅頭小利上打轉。倒不如將多些個唱、劇場、中年好聲音搬到大型戶外場地，維港兩岸必定人聲沸騰。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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