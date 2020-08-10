跑手票選最重視的錯誤跑姿　排名三甲的陷阱最易中伏︱01跑記

「成功的反義詞不是失敗，而是什麼都不做。」 如果每周寫一篇跑記介紹運動書籍，會是系列先完，還是戴罩跑步的日子先完？這個謎有待分曉，現在唯有盡量從各方面增值，不讓自己退步，靜待時機。

《最強跑步分析全書》，作者是日本教練弘山勉，他把弘山晴美培育成三屆奧運選手，也在2019年帶領筑波大學，相隔26年後重返箱根驛傳。書本內容涵蓋跑姿、體能、痛症、訓練方法和訓練計劃等，透過大量圖畫表達內容，讓讀者更易理解。

第一章節是今篇跑記分享的內容，他訪問了343名跑者，主要對象是5公里和馬拉松跑手，而且過半數馬拉松跑手都能在4小時內完成全程。當中一條問題是可選擇多個答案：「你重視跑姿的哪一環？」有18個選項，以下揭曉三甲，並附上弘山勉教練給大家的意見。

《最強跑步分析全書》。（區嘉俊提供）

第3名：擺手（166票）

他認為擺手目的是以身體中軸（脊椎）為中心，有效率地扭動身體，讓上半身的旋轉力傳到盆骨，輔助抬腿力量。如果靠近中心的部份沒有明確扭動，擺手效果就會大打折扣。因此，跑手要運用鐘擺效應，在手踭盪回時用力，並避免手臂伸直、橫向擺手和拱肩，他圖文並茂解釋：

擺手方法和常見問題。（書中截圖）

第2名：觸地（225票）

作者把「着地」和「觸地」分開，「着地」指腳與地面接觸的整個階段，「觸地」指腳掌碰到地面的瞬間。

他認為腳掌那個位置先觸地，不是取決於腳踝以下位置，而是取決於跑步動作。速度慢的跑手，身體滯空時間較短，踏出腳後很快就落地，所以較容易腳跟先落地。跑得快的跑手，會在重心往前移動後才觸地，較靠近前腳掌先落地，因此不用勉強改變觸地位置。

第1名：體幹姿勢（253票）

抬頭挺胸可能是大家聯想到的姿勢，但實際上正確姿勢並不需要那麼用力，否則，背部和腰部容易太過用力，使身體靠後彎曲。當然，我們也不能完全鬆懈，就是要背脊挺直，透過腹式呼吸收緊腹部，讓身體自然挺直地站立。重點是跑步不需刻意讓身體往前傾，只要有正確擺手和後蹬，身體就會自然向前傾。

跑步常見陷阱。（書中截圖）

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在此呼籲，疫情嚴峻，市民應減少外出，減低感染風險。政府於7月29日推行最新防疫措施，暫至8月11日，主要包括： 1. 室外公眾地方，必須佩戴口罩 2. 限眾令減至兩人 3. 所有體育處所及泳池，必須關閉 4. 食肆早午市堂食，每枱限兩人，食肆人數只能容納座位一半

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