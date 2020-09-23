網傳Off-White NEXT%諜照　潮牌加持才算頂級跑鞋？｜體物寫志

自2017年Nike的「The Ten」企劃開始，Off-White主理人Virgil Abloh與Nike合作已成為每年的指定動作，像今年已相繼炮製一系列AJ和Dunk作品，自然亦大受追捧。 對跑步界來說，縱使幾年間兩者不時會出現以跑鞋Air Presto、Vapormax等藍本的聯乘鞋款，但都偏向時尚性質，很難用這些鞋款「又潮又跑得」地落場比賽。直到最近，有外國網站流出Off-White聯乘版本NEXT%的「諜照」，情況可能將有改變。

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Off-White NEXT%諜照：（按圖放大）

現今跑步界的各位，應該都不會沒有人未聽過「神鞋」NEXT%吧？

這款代表當今最頂級科技全掌碳纖維板跑鞋，全名為Air Zoom Alphafly NEXT％，跑鞋中底除了採用彈力超強的ZoomX泡棉，以及兩個前掌Zoom Air氣墊，加強跑鞋的回彈和緩震之外，內部亦藏碳纖板，使前向推力更有效率。肯尼亞跑手傑祖基（Eliud Kipchoge）以1小時59分40秒跑畢42.195公里的「爭議時間」，超越人類2小時全馬極限時，穿著的就是NEXT%。

傑祖基（Eliud Kipchoge）以1小時59分40秒跑畢42.195公里的「爭議時間」，當時穿著的就是NEXT%。（品牌圖片）

Air Zoom Alphafly NEXT％：（按圖放大）

今年年中Nike推出「平民版」的Air Zoom Tempo NEXT%，物料上最主要分別只是將ZoomX泡棉混入一定分量的React物料，價錢「親民」得多。根據當前曝光的資料來看，今次Off-White與Nike聯乘的版本，就是Tempo NEXT%。

Air Zoom Tempo NEXT%（按圖放大）

根據shawnleekix和s.sam.group兩個instagram帳號曝光的Off-White NEXT%「諜照」觀察，這次合作的NEXT%版本以黑綠兩色為主色調，Flyknit編織鞋面內側和中底外側，都是Off-White標誌性的說明式字樣和“AIR” 字體，Swoosh Logo則變成塗鴉樣式，令一款性能向的跑鞋更富街頭時尚風格。

聯乘版本跟一般版本也有不同的地方，圖片上並未有展示鞋帶部件，卻又預留了鞋帶孔，未能確定設計上會否調整。外底設計則與去年Off White聯乘Nike的時尚跑鞋Vapor Street類似，為軟膠製釘鞋式外底。

種種新配置未知會否影響跑步性能，定位上是希望以NEXT%為藍本製作的時尚跑鞋，還是擁有潮牌加持的頂級跑鞋，這些細節只好留待秋季上架時，有更全面的資訊才能確定。

adidas上月便跟紐約潮流品牌NOAH合作，推出聯乘跑鞋。（品牌圖片）

NOAH x adidas SL72和SL20：（按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

事實上，近年不論路跑鞋還是越野跑鞋款，皆愈來愈受不同時尚品牌推祟，展開聯乘企劃，為功能主導的專業跑鞋開拓時尚面目。

adidas上月便跟紐約潮流品牌NOAH合作，推出SL72和SL20跑鞋。前者雖然是1972年幕尼黑奧運的經典款，性能上未必滿足到當代水準，SL20卻是一款向SL72致敬的當代設計，採用的Lightstrike與旗艦級Boost物料相同的TPU原材料，以不同的物理結構製作，令鞋子的中底比Boost更輕巧，絕對是一款既富時尚話題，亦有性能野心的鞋款。

2010-2019 UNDERCOVER x Nike「GYAKUSOU」鞋款：（按圖放大）

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講到跑界公認「跑得又夠潮」的代表作，非有「跑界LV」之稱的GYAKUSOU莫屬。這個由UNDERCOVER與Nike合作的系列，憑主理人高橋盾對長跑的熱愛和美學造詣，每年選取相中的鞋款重新包裝，自2010年以來已製作過多款跑鞋的經典作。

Salomon的聯乘鞋款：（按圖放大）

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及至近年都市機能風盛行，連帶山系品牌Salomon都有類似動作，經典如XA PRO 3D、XT-4、Bamba等「實力派」山鞋，幾年間都得到11 by Boris Bidjan Saberi、TAKAHIROMIYASHITA The Soloist.、Palace、BEAMS等時尚單位點名，重新包裝流行元素的版本。

這種要求跑鞋「睇得又跑得」的風潮，看來會是各大運動品牌未來幾年的常見手法。

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