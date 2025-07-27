黃琪珍2｜兩屆亞軍之間經歷人生低谷　重啟跑步學懂面對討厭的事

「細比」黃琪珍是連續兩屆香港山路錦標賽長距離女子亞軍，在2023年首次參賽一鳴驚人，到今年5月再次居張敏怡之下得第二。在這兩年間，黃琪珍經歷了跑山生涯的高山低谷，2023年風光無限，屢獲殊榮，2024年跌落山受傷，連行路都出問題。她一度放棄跑步，自暴自棄，但在生日那天下定決心，不能擺爛，面對自己過往的不足，接受有系統的訓練，走進她最討厭的運動場。今年9月，她將首次代表港隊，到西班牙參加世界山徑越野錦標賽。

如果跑山界有最佳復出獎，今年得主必屬黃琪珍。



黃琪珍連續兩屆贏得香港山路錦長距離女子亞軍。（顏銘輝攝）

黃琪珍專訪1｜從毅行者到香港亞軍 一份倔強與堅持：其實肥人也跑得快

在2023年底，黃琪珍與隊友創出毅行者女子紀錄。在2024年初，她在HK100跑出不錯的成績，排女子第七位，為當屆最快的本地女跑手。那時候，黃琪珍發現膝蓋有點毛病，在The 9 Dragons Ultra及V162等比賽跑到尾段時，膝蓋就很痛，要忍痛捱回終點。她嘆說：「可能我身重，而且我落山的幾『重腳』，『砰砰』地那樣轟落去。」

在2023年毅行者，黃琪珍（右二）與隊友合力打破毅行者女子紀錄。（顏銘輝攝）

比賽頻繁 膝痛或是疲倦訊號

黃琪珍未有警惕身體的訊號，見到膝蓋在賽後休息幾天就沒大礙，也沒有太放在心上。她繼續保持密集的比賽，目標是100英里距離級別的4月環富士山越野賽。

在3月尾，黃琪珍通宵上班後回家，睡了一會後，不想浪費下午的時間，跟男朋友上九逕山。她覺得自己休息不足，選了一條可跑性不高的路線，走陡峭的山徑上山，希望訓練肌力。在攀升途中，意外發生。

「之前幾步沒有問題的，很穩妥的，只是腳有點累，沒有想過會站不穩。」黃琪珍回憶那一刻，她的腳忽然軟弱無力，她整個人重心向後，便如葫蘆般向後滾。她心有餘悸：「滾了3個圈，幸好我肥，屁股卡住了在一個坑位，否則不知滾落到什麼地方去。我旁邊沒有樹、沒有草，全是凹凸的碎石地，想找東西捉住都沒有。」

黃琪珍表示這張照片最反應到她的特質。記者覺得黃琪珍有點豪爽，帶些狂野，直腸直肚，大開大合。（顏銘輝攝）

行九逕山發生意外 食止痛藥勉強跑比賽

「我大叫，男朋友聽到之後趕下來。我十分害怕，不知道頭部有沒有撞傷。我感覺有點濕，不知是血還是汗，而且已經很痛。」不幸中之大幸，黃琪珍沒有大量出血，肩膀、手、腳多處擦傷，腰部有瘀傷。她說：「我覺得都算幸運，沒有滾到落山腳。我從來沒有想過自己會這樣滾下來。」

在男友扶落山後，黃琪珍以為只是皮外傷，其實已有內傷。比賽計劃如常，她食住止痛藥到台灣參加一場半馬拉松。她說：「跑完已經很痛，覺得不對勁。我覺得可能是跌完之後有點（傷患）累積，沒想過那麼嚴重，都是沒有去看醫生。」在4月底，她繼續去日本參加環富士山越野賽，結果跑到70公里退賽。她說：「真的痛到跑不了，我記得是哭着剪帶的。我有點不開心。」此時，她方意識到要認真養傷及治療了。

黃琪珍指一指左大腿及臀部位置，她表示那裏是傷患的位置，在最嚴重的時候，別說跑步，連行路都痛。她向本身是骨科醫生的越野跑手張敏怡求醫，經檢查後發現是股骨大轉子滑囊炎。她表示，張敏怡為她注射類固醇針，之後她開始長約一年的物理治療。她十分多謝屯門醫院的物理治療師。

黃琪珍在2024年意外滾落山，有半年無法跑山。（顏銘輝攝）

暫別跑山半年 陷入情緒低谷「摺埋」自己

傷患令到黃琪珍暫別跑山。她說：「有次約了朋友跑（麥理浩徑第十段的）引水道，我真的跑8分披（每公里用8分鐘的配速），連3公里都跑不了。我很少在朋友面前哭，那次真的忍不住，覺得自己很差、很廢。沒有理由8分披都跑不了，跟行路都沒有分別，到最後真的連行路都痛。」

傷患令到黃琪珍意志消沉。她說：「可能有少少病、情緒病，因為跑不到，很不開心。做運動為了減壓，好像唯一一個安多酚來源沒有了。生活只有上班及下班，心情不好可能就亂吃東西。其實我連社交都沒有，朋友約我食飯，我都不太想去，社交平台又沒有發布東西，整個人都『摺埋』了。」

她續說：「那時覺得打擊很大，但現在回想起來，只是很小事，只是過不了自己那一關。或者是突然之間，明明平時跑開比賽，竟然玩不到比賽，就連簡單跑幾步都做不到。」

黃琪珍走出了2024年的傷患與情緒低谷。（顏銘輝捍）

養傷期間體重反彈 制服褲子「爆鈕」

黃琪珍自稱是個易胖的人，最肥胖時的體重接近70公斤；因為積極練跑，她的體重曾經在2023年減到約57公斤，但在養傷期間，體重反彈，上到約67公斤。她說：「我上班有制服，我的褲子尺碼都不合適了。你知道嗎！嚴重到『爆鈕』！我換大了尺碼都不行！」

她續說：「我的身形其實都幾差，我要保持運動，才可以不肥。不要說瘦，只是不肥下去。我是喝水都會肥的那種人。我的吸收能力真的不錯，胃口都大，吃得多東西。」

在2024年10月31日，黃琪珍決定復出。她說：「在生日那天下定決心，新一年要改變，不可以再頹廢，開始慢慢跑。我記得重頭開始時很慢，7分幾、8分幾（配速）一公里。由5公里、6公里……最多跑到10公里，總之一覺得痛就停，不要強行跑。」

黃琪珍在屯門徑接受訪問。（顏銘輝攝）

黃琪珍不喜歡路跑，最愛上山，但受傷後，她發現一身跑山功力彷彿消失了。她說：「落山慢了很多，好像沒了腳感，消失了。我覺得暫時不適合上山，又不知自己是否真的康復了，擔心再受傷，所以選了路跑。」她還表示對九逕山的小徑有陰影，至今再未行過那條路上山。

受傷前，黃琪珍抗拒路跑，討厭入運動場跑圈，但天意弄人，一次受傷，要她面對最不喜歡的東西，在運動場的跑道重啟跑步生涯。她說：「我本身不喜歡跑步，受傷前我都知自己要提升跑步能力，但我沒有特意去練，但機緣巧合下，受傷之後，我真的不得不去接觸跑步。」

黃琪珍放眼9月的世錦賽。（顏銘輝攝）

跟隨魏賡學跑步 今年渣馬跑出個人最快成績

黃琪珍給了自己一個小目標，希望可以在2025年的渣打香港馬拉松跑到3小時30分以內。在朋友介紹下，她做了本地著名教練魏賡的學生，真真正正接受有系統的訓練。她說：「我之前的訓練，說得好聽是隨心，不好聽的話就是雜亂無章、沒有方向，有點亂來。」

每星期一次，她要到運動場跟魏賡上堂，而其餘的日子，魏賡都為她安排每日的訓練，至於上山的訓練就減至大約每周一次。她表示魏賡想她跑多一點長距離慢跑，打好耐力的基礎，「可能他都想我順道減磅」。她多謝魏賡，令她的速度更上一層樓。在今年渣馬，她超額完成，跑出3小時09分07秒。

黃琪珍行上春風亭。攝於2025年香港山路錦標賽。（顏銘輝攝）

再獲山路錦標賽亞軍 首度入選港隊名單

在5月的香港山路錦標賽長距離，黃琪珍以8小時34分完成，連續兩屆獲得亞軍。她表示成績有驚喜，本身計劃跑9小時半以內，想不到比預期快了近1小時。雖然傷患已康復，但她認為肌力方面仍未回復受傷前的水平，不過在有系統訓練下，提升到速度，拉上補下跑出佳績。

黃琪珍首次入選港隊名單，將會在9月參加世界山徑越野錦標賽。她說：「要好好珍惜這個機會，希望盡最大的努力做好自己。」在賽前這兩個月，她表示會做好魏賡安排的訓練，希望盡力減磅。

黃琪珍跑入烏蛟騰。攝於2025年香港山路錦標賽。（顏銘輝攝）

背部有熊紋身 「動作似、身形似」

黃琪珍身上有兩處紋身，背部紋了一隻熊，熊背上的是山的圖案，下面有「better me（更好的自己）」兩字。她介紹熊紋身的由來：「朋友說我在山上好像一隻熊，因為熊的身形比較龐大，就像我平時的身形。但你不能小看熊，牠們在山上可以很快很有速度，所以他們說很像我。」

她續說：「我經常在山上咆哮，我的聲音很響亮。有次玩虛擬賽，我玩到發脾氣，被朋友錄了一段片，他們說我好像出熊爪那樣。動作似、身形似，熊在山上靈活又快，都形容得幾貼切，加上我也喜歡啡色的動物，所以都接受了。」

黃琪珍背上有一個熊的紋身。（顏銘輝攝）

黃琪珍還有一個簡單的紋身在手腕，寫住「初心」兩字。她承認2023年犯了錯，比賽太多令自己太累，說不定因此身體超出負荷，才導致意外受傷。她說：「要找回自己當初上山的初心，就是因為想開心。不要跑到有壓力！因為我都感覺到有一點迷失了，可能是2023年，想再表現自己，不停報比賽，好像有點沖昏頭腦。」

「我覺得那時候報得太多（比賽），不應該這樣部署。就算報，都不用場場都盡力跑。」黃琪珍說：「上山本身就是想開心，想減壓、健康、減肥。」