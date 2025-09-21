柏林馬拉松2025︱肯雅新跑神挑戰世績失敗照封王　日本赤崎曉奪亞

2025柏林馬拉松最大焦點，絕對是第三度出戰馬拉松的肯雅選手沙維（Sabastian Sawe）以挑戰世界紀錄而來，天氣成為最大不利因素，精英組當地時間早上9時25分開跑，氣溫達攝氏18度，之後再持續上升到20度以上。

今年共有55146跑手參賽，沙維半程只用上1小時零16秒，較世績更快，可惜最終無緣突破。



肯雅「新跑神」挑戰世界紀錄而來

29歲的沙維，去年底轉戰全馬已一鳴驚人，以2小時2分05秒勝出華倫西亞馬拉松，今年4月再以2小時02分27秒在倫敦馬拉松封王。今次參加出名有利做好成績的柏林馬，賽前形容人稱「跑神」的同鄉傑祖基為「導師」（mentor），並為另一同鄉、去年死於車禍的世界紀錄保持者傑騰（Kelvin Kiptum）感到哀傷，「很傷心，我們失去一個傳奇」。

傑騰之死，令沙維成為最有望挑戰2小時跑完馬拉松這個人類極限的跑者，沙維引用傑祖基的講法說，「傑祖基說過：『沒有人有極限（no man is limited）』，所以有朝一日，總會有人打破。只要給予時間，一切也有可能。」

柏林馬拉松2025︱肯雅選手沙維（Sabastian Sawe）順利勝出卻未能挑戰世績。（路透社）

半程較世界紀錄更快 天氣太熱後半程跌速

傑騰在2023年芝加哥馬拉松跑出2小時0分35秒，打破傑祖基在2022年柏林馬寫下的2小時1分09秒世界紀錄，平均每公里配速約為2分50秒。沙維以這個世界紀錄配速開跑，天氣炎熱下未能維持，半程前每段配速維持在2分51至2分53秒之間，即使半程時間做出不錯的1小時0分16秒，當氣溫升至攝氏23度，後半程難免漸漸跌速，半程至30公里配速2分54至55秒，最後一段跌至2分57秒，終以2小時2分16秒勝出。

沙維賽後承認天氣影響成績，「的確困難但我是有備而來，我已盡全力，為表現感到開心。」他樂觀地說，「今年真的很開心，我感覺很好，你總不能改變天氣，明年定會更好。」沙維3次出戰馬拉松皆獲第一名，惟無緣打破世界紀錄或傑祖基的2小時1分09秒賽事紀錄。傑祖基年屆40歲，近年已漸失統治力，未來要挑戰人類極限，相信還是要寄望沙維這位「新跑神」。

柏林馬拉松2025︱日本跑手赤崎曉以2小時6分15秒獲得亞軍。（路透社）

日本跑手驚喜奪亞 赤崎曉繼奧運後再PB

驚喜的是，日本跑手赤崎曉以2小時6分15秒獲得亞軍，再次刷新個人最佳時間。他相當滿意成績，衝線後興奮得握拳大叫。

去年巴黎奧運，他以2小時7分32秒個人最佳成績獲得第六名，為成績最好的日本及亞洲跑手。

前田穗南復出首仗獲第9名 港將張耀樑未能PB

女子組方面由2023年贏得東京馬拉松的肯雅選手雲捷奴（Rosemary Wanjiru）以2小時21分05秒勝出，她以3秒之差力壓亞軍的埃塞俄比亞選手迪達（Dera Dida）。

日本女將前田穗南傷癒復出首仗亦跑出不錯成績，這位日本國家代表原定出戰去年巴黎奧運，可惜賽前因壓力性骨折未能出賽，並一直休養至今。今年柏林馬她首度復出賽場，便以2小時24分36秒全場第9名。她在去年大阪女子國際馬拉松寫下2小時18分59秒的日本紀錄。

香港跑手方面，以張耀樑的成績最佳，他以2小時22分58秒獲第52名，未能突破今年東京馬拉松寫下的2小時20分39秒個人最佳成績。