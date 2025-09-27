跑步熱話︱Harry Styles柏林馬拉松Sub 3　穿神鞋出戰成績屬頭5%

今年柏林馬拉松最廣為談論的除了酷熱天氣，便是Harry Styles。這位英國組合One Direction出身的樂壇天王，討論度甚至遠在男子組冠軍沙維（Sebastian Sawe）之上。

Harry Styles繼今年3月低調出戰東京馬拉松後，時隔半年再戰七大馬賽事，到德國參加柏林馬拉松，而且更在今年不利好成績的酷熱天氣下，跑出Sub 3（3小時以下完成42.195公里馬拉松賽事），足足較東京馬的時間快近25分鐘。他穿上什麼裝備，用什麼名字出賽，分段時間表現如何？全是廣受談論的熱門話題。



樂壇天王Harry Styles在柏林馬拉松Sub 3，成全球熱話。（路透社）

Harry Styles用什麼名字出賽？為何他要用假名？

31歲的Harry Styles向來行蹤飄忽，3月初低調到日本出戰東京馬拉松，即使滿臉鬍鬚、戴着太陽眼鏡和頭巾作賽，仍被跑手成功「捕獲」。當時他以全名Harry Edward Styles報名參加全馬賽事，以3小時24分7秒完賽，在36204位完賽跑手中排第5160位。

半年過後，他轉戰德國出戰柏林馬拉松。為保持低調，今次他改用假名「Sted Sarandos」出賽。有趣的是，這個假名跟Netflix聯席行政總裁Ted Sarandos只差一個英文字，不禁令人想起他過往入住酒店為掩人耳目時，亦曾用上假名。2023年他入住愛丁堡5星級酒店Caledonian時，以假名「Oliver Sudden」預訂，職員發現名字是英文片語「all of a sudden」（突然間）的諧音後都不禁失笑。

英國殘奧短跑名將Richard Whitehead亦分享跟Harry Styles的合照。（IG）

Harry Styles身什麼裝備落場？與發哥同穿此戰靴

不過這位超級巨星用假名戰柏林馬，行蹤還是在開賽前已被發現。德國傳媒向賽會求證，獲證實他出戰今屆賽事，英國殘奧短跑名將Richard Whitehead在比賽當日亦分享一張跟他的合照。Richard Whitehead曾在殘奧奪得2金2銀，這位下身截肢選手今年目標完成20個馬拉松賽事。

想「野生捕獲」Harry Styles，首先你要認得出他。一如東京馬的時候，Harry Styles同樣是一臉于思、戴上太陽眼鏡和包着頭巾，而且毋懼高溫再次穿上黑色長袖上衣配黑色短褲落場。

他穿上一對鮮橙色的Nike Alphafly 3出戰，型號與周潤發今年渣馬半馬的戰靴相同，但「發哥」那對是冰川藍色的特別版Nike Alphafly 3 'Eliud Kipchoge'。Nike Alphafly 3在一眾厚底超級跑鞋中屬「神鞋」級別，已故跑手傑騰（Kelvin Kiptum）2023年芝加哥馬拉松正是穿上 Alphafly 3 創下2小時0分35秒的世界紀錄。

Harry Styles身上的黑色跑褲亦非等閒之物，是來自跑界名牌Tracksmith的落場版跑褲Van Cortlandt Shorts，官方售價75美元（約585港元）。相對跑鞋和跑褲，他在上衣方面似乎對品牌沒有特定喜好，東京馬穿上Nike黑色風褸作賽，在柏林跟Richard Whitehead合照時身上是adidas藍色外套，至落場時是一件不清楚牌子的黑色長袖上衣。

Harry Styles。（Getty Images）

Harry Styles如何完成Sub 3？拆解分段時間

分段／累積時間／每公里配速

5公里／21分6秒／4分14秒

10公里／42分17秒／4分15秒

15公里／1小時3分32秒／4分15秒

20公里／1小時24分27秒／4分11秒

半程／1小時29分8秒／4分16秒

25公里／1小時45分44秒／4分16秒

30公里／2小時6分55秒／4分15秒

35公里／2小時28分22秒／4分18秒

40公里／2小時49分59秒／4分20秒

衝線／2小時59分13秒／4分13秒



Harry Styles今年柏林馬拉松分段時間及成績。（柏林馬拉松官網）

這條平坦賽道向來有利做好成績，可是今年9月21日比賽當天氣溫急升，精英組衝線的上午11時左右升至攝氏25度，較後時間出發和衝線的公眾組別氣溫更高，不少參賽的「市民跑手」均直呼太熱，未能突破個人最佳時間（PB），因此Harry Styles能由半年前的3小時24分一舉Sub 3，實在難能可貴。

根據柏林馬拉松官方資料，今屆賽事在早上9時15分01秒鳴槍，以號碼布31261、假名「Sted Sarandos」出賽的Harry Styles，到9時19分09秒才越過起跑線，他前半程配速相當穩定，頭5公里時間21分6秒，每公里配速4分14秒，之後10公里保持4分15秒配速，15至20公里一段更加速至每公里4分11秒，並以1小時29分8秒完成頭半程。

2025柏林馬拉松逾5.5萬跑手參加全馬賽事。（路透社）

Net Time 2:59:13 成績屬頭5%精英

半程後他尚能維持4分15至16秒的「Sub 3配速」，但去到30至40公里一段跌速至4分18至20秒，幸好衝線前最後一段為達Sub 3再提升至4分13秒配速，順利以2小時59分13秒完賽，寫下PB首度Sub 3，大會官方時間（Gun time）則為3小時3分21秒。

他頭半程平均每公里配速4分14秒、以1小時29分8秒完成；後半程配速4分17秒，時間為1小時30分6秒。今年柏林馬有多達55146跑手參賽，Harry Styles位列2247名，成績屬頭5%內的精英，而且足足較東京馬快近25分鐘，寫下「大PB」兼Sub 3。

他的成績在非運動員出身的名人之中位居前列，英國廚神Gordon Ramsay 2004年曾在倫敦馬拉松跑出3小時30分37秒PB，美國影星Edward Norton在2009年紐約馬跑3小時48分1秒，《死侍》電影系到主角Ryan Reynolds亦曾於2008年紐約馬以3小時50秒22秒完成，一線巨星當中印象中只得Harry Styles能夠Sub 3。

Harry Styles是英超球隊曼聯球迷，曾在演唱會身穿曼聯球衣，去年初曾入場欣賞紅魔英超作客盧頓。（Getty Images）

Harry Styles可能出戰的下一隻馬拉松是……?

六大馬拉松（World Marathon Majors）：波士頓、紐約、芝加哥、東京、柏林和倫敦，今年加入悉尼增添至七大，Harry Styles今年已一口氣完成東京和柏林馬，他顯然跟不少跑手一樣，以六大或七大馬為目標。

東京與柏林之間相隔半年，他剛剛才跑畢柏林馬，需要時間「回氣」，因此估計他參加今年10月的芝加哥馬拉松或11月的紐約馬拉松機會不大。如果他明年不會再戰2月的東京馬，相信參加明年4月舉行的波士頓或倫敦馬拉松機會最大。他在倫敦居住，主場出戰機會是否更高？以他的名氣，參加倫敦馬可能有潛在保安風險或帶來混亂，因此出戰機會不一定較海外馬更高。

Harry Styles今年出戰東京馬拉松。（threads）