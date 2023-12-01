44歲男子練跑後陰莖疼痛異常勃起　病發後3日求醫差點有生命危險

美國《紐約郵報》及英國《每日郵報》上月報道，引述一份醫學報告，有一名44歲斯洛伐克男子在長跑後陰莖疼痛、異常勃起。他在頭兩日沒有求助，經檢查後被發現陰莖海綿體中有一塊18毫米闊的血栓。



有病例指，一名44歲男子長跑後陰莖疼痛。（資料圖片/Getty Images）

兩間傳媒引述《泌尿科案例報告》發表的一個研究案例，一位44歲斯洛伐克男子在長距離跑步後一日，發現陰莖疼痛。這位業餘馬拉松選手還抱怨，陰莖會異常勃起。他在頭兩日沒有求助，到第三日才求醫。

透過磁力共振掃瞄後發現，他的陰莖海綿體中有一塊18毫米闊的血栓。若果不及時治療，血栓流到肺部就有可能致命。

醫生為他處方薄血藥及止痛藥，每日服用。在一星期後，他不感到疼痛。半年後，他的血栓縮小了。3年後，雖然血塊仍然存在，但沒有帶來任何病徵，也沒有出現勃起的問題。

劇烈長跑有可能導致血栓，但普遍出現在腿部。（資料圖片/Getty Images）

報道稱，海綿體內出現血栓的情況很少見，僅有56次報告，最常見於30歲以下的男性，原因通常是組織微損傷。

跑步、性行為、濫用酒精或藥物以及鐮狀細胞性貧血、血栓形成傾向等健康問題，都可能導致這種情況。

長期不活動可能會形成血栓，但劇烈及長距離跑步例如馬拉松訓練亦有機會導致血栓，最普遍在腿部出現。血栓可能由於拉傷組織、脫水或訓練後停止活動引起，這些原因都會導致血液黏稠。