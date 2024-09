我的英雄學院劇場版You're Next 影評 + 送戲飛遊戲|《週刊少年JUMP》主題係咩?熱血!友情!勝利!堀越耕平作品《我的英雄學院》可謂當代最皇道、手法最正統的JUMP系代表作。其電視動畫已拍到第8季、漫畫版則在數月前完結了。不過這份熱度將會延續到大銀幕,《我的英雄學院劇場版You're Next》即日起香港上映!記者早前優先收看了iMAX版,馬上跟大家分享觀後感。



《我的英雄學院劇場版You're Next》由岡村天齋執導,《高達00》名家黑田洋介編劇,故事發生在動畫版第7/8季中間,主角們正準備跟「敵人聯軍」大戰前夕,一個樣子與All Might 完全一樣、「個性」的力量足以壓倒一切的「黑化版」Dark Might 忽然出現在眾人面前!

歐爾麥特一句話|兩個人兩種體會

回想起《我英》最強英雄All Might(歐爾麥特)在他最後一戰後對鏡頭說:『下一個就是你了』一方面是對潛在犯罪者的警告,在主角綠谷眼中,卻是歐爾麥特正式要他承繼 One For All 力量的轉承之約。但想不到還有一個人,從這金句中悟出扭曲的見解:All Might要我成為下一個最強的「象徵」,以最強力量破壞、征服全世界!他化身成Dark Might,用奇異的「個性」製造出巨型移動要塞,一步步迫向雄英學院!綠谷和一班同學能否阻止他?他的力量又是從何而來?

All Might(歐爾麥特)在他最後一戰後對鏡頭說:『下一個就是你了』

在主角綠谷眼中,卻是歐爾麥特正式要他承繼 One For All 力量的轉承之約

「Dark Might」黑暗歐爾麥特以奇異的「個性」量製造了一座巨型移動要塞,一步步迫向雄英學院!

晚安大小姐執事客串?

《晚安大小姐》中的執事希望大小姐別玩手機早點睡,但《You're Next》的原創新角色獨眼執事「朱里歐·甘迪尼」(宮野真守 聲演),他裝有機械臂、駕駛電單車,一路追殺Dark Might,但目的竟非拯救女主人「安娜·謝爾維諾」,而是開冷槍令大小姐「永眠」,究竟他是敵是友?二人的「個性」最終會如何影響結局發展?

綠谷、爆豪、轟等「A班三巨頭」的戰鬥場面非常精彩,尤其係爆豪+轟「冰火」「雙焰」合戰強大的新對手,直頭是型到打爆銀幕!另外,其他A班學生還有老師們(奮進人帥爆呀!),每個都有高光時刻,只要你喜歡JUMP系熱血作品,真係冇理由唔入場。

其他A班學生還有老師們,每個都有高光時刻

綠谷、爆豪、轟等「A班三巨頭」的戰鬥場面非常精彩

綠谷、爆豪、轟等「A班三巨頭」的戰鬥場面非常精彩

其他A班學生還有老師們,每個都有高光時刻

另外講單趣事,記者有朋友本來也想睇《You're Next》,卻擔心自己看原作進度略慢,怕被電影預先「劇透」及後的故事,因此不敢入場。但記者看畢後可以跟有同樣擔憂的原作fans派定心丸,這作品是完全架空於主線以外,結局亦不影響主線劇情,不必怕劇透可放心入場!此外,作品完全可當作獨立電影欣賞,新手事前只需要簡單知道一班主角的名字和基本能力,都能睇得過癮!

