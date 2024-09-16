我的英雄學院劇場版You're Next 影評 + 送戲飛遊戲｜《週刊少年JUMP》主題係咩？熱血！友情！勝利！堀越耕平作品《我的英雄學院》可謂當代最皇道、手法最正統的JUMP系代表作。其電視動畫已拍到第8季、漫畫版則在數月前完結了。不過這份熱度將會延續到大銀幕，《我的英雄學院劇場版You're Next》即日起香港上映！記者早前優先收看了iMAX版，馬上跟大家分享觀後感。



《我的英雄學院劇場版You're Next》由岡村天齋執導，《高達00》名家黑田洋介編劇，故事發生在動畫版第7／8季中間，主角們正準備跟「敵人聯軍」大戰前夕，一個樣子與All Might 完全一樣、「個性」的力量足以壓倒一切的「黑化版」Dark Might 忽然出現在眾人面前！

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歐爾麥特一句話｜兩個人兩種體會

回想起《我英》最強英雄All Might（歐爾麥特）在他最後一戰後對鏡頭說：『下一個就是你了』一方面是對潛在犯罪者的警告，在主角綠谷眼中，卻是歐爾麥特正式要他承繼 One For All 力量的轉承之約。但想不到還有一個人，從這金句中悟出扭曲的見解：All Might要我成為下一個最強的「象徵」，以最強力量破壞、征服全世界！他化身成Dark Might，用奇異的「個性」製造出巨型移動要塞，一步步迫向雄英學院！綠谷和一班同學能否阻止他？他的力量又是從何而來？

All Might（歐爾麥特）在他最後一戰後對鏡頭說：『下一個就是你了』

在主角綠谷眼中，卻是歐爾麥特正式要他承繼 One For All 力量的轉承之約

「Dark Might」黑暗歐爾麥特以奇異的「個性」量製造了一座巨型移動要塞，一步步迫向雄英學院！

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晚安大小姐執事客串？

《晚安大小姐》中的執事希望大小姐別玩手機早點睡，但《You're Next》的原創新角色獨眼執事「朱里歐·甘迪尼」（宮野真守 聲演），他裝有機械臂、駕駛電單車，一路追殺Dark Might，但目的竟非拯救女主人「安娜·謝爾維諾」，而是開冷槍令大小姐「永眠」，究竟他是敵是友？二人的「個性」最終會如何影響結局發展？

綠谷、爆豪、轟等「A班三巨頭」的戰鬥場面非常精彩，尤其係爆豪+轟「冰火」「雙焰」合戰強大的新對手，直頭是型到打爆銀幕！另外，其他A班學生還有老師們（奮進人帥爆呀！），每個都有高光時刻，只要你喜歡JUMP系熱血作品，真係冇理由唔入場。

其他A班學生還有老師們，每個都有高光時刻

綠谷、爆豪、轟等「A班三巨頭」的戰鬥場面非常精彩

綠谷、爆豪、轟等「A班三巨頭」的戰鬥場面非常精彩

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另外講單趣事，記者有朋友本來也想睇《You're Next》，卻擔心自己看原作進度略慢，怕被電影預先「劇透」及後的故事，因此不敢入場。但記者看畢後可以跟有同樣擔憂的原作fans派定心丸，這作品是完全架空於主線以外，結局亦不影響主線劇情，不必怕劇透可放心入場！此外，作品完全可當作獨立電影欣賞，新手事前只需要簡單知道一班主角的名字和基本能力，都能睇得過癮！

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