《Pokemon GO》2019活動「孵蛋馬拉松」開催　田野調查獎勵一覽

《Pokemon GO》緊接 2018 年的冬日活動，剛來到 2019 年沒多久就馬上推出第一個活動「孵蛋馬拉松」，玩家能在 1 月 3 日起至 1 月 15 日在《Pokemon GO》中獲得豐富的孵蛋獎勵。作為 2019 年的第一個活動，官方在孵蛋系統的基礎上，向玩家大派道具，緊記把握活動時間，參與「孵蛋馬拉松」領取豐富獎勵。
「孵蛋馬拉松」 x 「時時刻刻冒險」
在活動進行期間，玩家在補給站拿到5 公里蛋和 10 公里蛋的機率會提高，而且孵蛋後得到的糖果和旦塵也會加倍，因此在這段時間內玩家將以孵蛋為首要任務。想盡量拿到更多的孵蛋獎勵，玩家必須開啟「時時刻刻冒險」功能。即無須打開《Pokemon GO》，也能在後台中幫你計算步數，累積孵蛋里程。
2019《Pokemon GO》商城內容也有新氣象！（官方圖片）
禮盒充滿孵蛋器！
隨「孵蛋馬拉松」活動開始，《Pokemon GO》的商城禮盒也作出了相應的改動，每個Box都能得到不同等級的孵蛋器。有興趣在「孵蛋馬拉松」活動中，得到大量獎勵和加速孵蛋的玩家，可以參考以下的商城內容。
特別禮盒：普通孵化器 x3、幸運蛋 x2、特級團戰券 x2
超級禮盒：超級孵化器 x5、幸運蛋 x3、特級團戰券 x3、星星碎片 x3
高級禮盒：普通孵化器 x6、超級孵化器 x10、特級團戰券 x8、誘餌模組 x8
田野調查捕捉 5號斑紋「晃晃斑」
來到2019年，田野調查的獎勵也有新氣像，而主要的改動是，新增了第 5 號斑紋的「晃晃斑」，一直有收集不同斑紋「晃晃斑」的玩家，千萬不可以錯過1﹑2月的田野調查獎勵。田野調查任務內容及獎勵一覽：
|任務內容
|獎勵(✨：有機率出色違）
|捕捉 10 隻寶可夢
|鯉魚王✨、戴魯比✨
|捕捉 1 隻龍系寶可夢
|迷你龍✨
|捕捉 5 隻格鬥系寶可夢
|小磁怪✨
|捕捉 10 隻冰系寶可夢
|化石盔✨
|捕捉 10 隻地面系寶可夢
|穿山鼠✨
|捕捉 5 隻受到天氣強化寶可夢
|六尾、蚊香蝌蚪
|使用 5 個樹果捕捉寶可夢
|卡蒂狗✨
|使用 10 個凰梨果捕捉寶可夢
|鯉魚王✨
|擲出 5 次 Nice
|霹靂電球、大牙貍
|擲出 3 次 Great
|鬼斯✨
|連續擲出 3 次 Great
|大岩蛇
|連續擲出 5 次 Great 曲球
|晃晃斑（5 號斑紋）
|連續擲出 3 次 Excellent
|幼基拉斯✨
|參加 1 場道館對戰
|猴怪、腕力
|參加 5 場道館對戰
|腕力
|贏得 1 場道館對戰
|妙蛙種子✨、小火龍✨、傑尼龜✨
|贏得 3 場道館對戰
|迷唇姐
|贏得 5 場道館對戰
|拉普拉斯（乘龍）
|於 7 場道館對戰中使出效果絕佳的特殊招式
|電擊獸
|參加 1 場團體戰
|催眠貘✨
|贏得 3 場 3 星頭目以上的團體戰
|菊石獸✨
|孵化 1 顆蛋
|蛋蛋、布魯✨
|孵化 3 顆蛋
|鴨嘴火獸
|孵化 5 顆蛋
|吉利蛋
|強化寶可夢 5 次
|妙蛙種子✨、小火龍✨、傑尼龜✨
|進化 1 隻寶可夢
|伊布✨、向日種子✨
|發送 2 個禮包朋友
|鬼斯✨
|交換 1 隻寶可夢
|雷電獸
|傳送 3 隻寶可夢給博士
|六尾
|與寶可夢同行賺取 5 顆糖果
|毒刺水母
田野調查神獸獎勵活動延長！（GOHUB圖片）
田野調查突破獎勵新增洛奇亞﹑鳳王
12 月的田野調查中，玩家完成7天任務即可獲得突破獎勵，拿到不同的神獸，包括急凍鳥、火焰鳥、閃電鳥、雷公、炎帝、水君。12月沒有把握機會，和神獸失之交臂的玩家不要失落，因為活動將延長至 2019 年 2 月底，並且加入了洛奇亞、鳳王於獎勵陣容之中，所以玩家由今月起不要再錯過解每日任務的機會了。