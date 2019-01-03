《Pokemon GO》2019活動「孵蛋馬拉松」開催　田野調查獎勵一覽

遊戲動漫
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《Pokemon GO》緊接 2018 年的冬日活動，剛來到 2019 年沒多久就馬上推出第一個活動「孵蛋馬拉松」，玩家能在 1 月 3 日起至 1 月 15 日在《Pokemon GO》中獲得豐富的孵蛋獎勵。作為 2019 年的第一個活動，官方在孵蛋系統的基礎上，向玩家大派道具，緊記把握活動時間，參與「孵蛋馬拉松」領取豐富獎勵。

「孵蛋馬拉松」 x 「時時刻刻冒險」

在活動進行期間，玩家在補給站拿到5 公里蛋和 10 公里蛋的機率會提高，而且孵蛋後得到的糖果和旦塵也會加倍，因此在這段時間內玩家將以孵蛋為首要任務。想盡量拿到更多的孵蛋獎勵，玩家必須開啟「時時刻刻冒險」功能。即無須打開《Pokemon GO》，也能在後台中幫你計算步數，累積孵蛋里程。

《Pokemon GO》將更新超方便冒險模式！離線計步輕鬆孵蛋搵糖果

2019《Pokemon GO》商城內容也有新氣象！（官方圖片）

禮盒充滿孵蛋器！

隨「孵蛋馬拉松」活動開始，《Pokemon GO》的商城禮盒也作出了相應的改動，每個Box都能得到不同等級的孵蛋器。有興趣在「孵蛋馬拉松」活動中，得到大量獎勵和加速孵蛋的玩家，可以參考以下的商城內容。

特別禮盒：普通孵化器 x3、幸運蛋 x2、特級團戰券 x2

超級禮盒：超級孵化器 x5、幸運蛋 x3、特級團戰券 x3、星星碎片 x3

高級禮盒：普通孵化器 x6、超級孵化器 x10、特級團戰券 x8、誘餌模組 x8

田野調查捕捉 5號斑紋「晃晃斑」

來到2019年，田野調查的獎勵也有新氣像，而主要的改動是，新增了第 5 號斑紋的「晃晃斑」，一直有收集不同斑紋「晃晃斑」的玩家，千萬不可以錯過1﹑2月的田野調查獎勵。田野調查任務內容及獎勵一覽：

任務內容 獎勵(✨：有機率出色違）
捕捉 10 隻寶可夢 鯉魚王✨、戴魯比✨
捕捉 1 隻龍系寶可夢 迷你龍✨
捕捉 5 隻格鬥系寶可夢 小磁怪✨
捕捉 10 隻冰系寶可夢 化石盔✨
捕捉 10 隻地面系寶可夢 穿山鼠✨
捕捉 5 隻受到天氣強化寶可夢 六尾、蚊香蝌蚪
使用 5 個樹果捕捉寶可夢 卡蒂狗✨
使用 10 個凰梨果捕捉寶可夢 鯉魚王✨
擲出 5 次 Nice 霹靂電球、大牙貍
擲出 3 次 Great 鬼斯✨
連續擲出 3 次 Great 大岩蛇
連續擲出 5 次 Great 曲球 晃晃斑（5 號斑紋）
連續擲出 3 次 Excellent 幼基拉斯✨
參加 1 場道館對戰 猴怪、腕力
參加 5 場道館對戰 腕力
贏得 1 場道館對戰 妙蛙種子✨、小火龍✨、傑尼龜✨
贏得 3 場道館對戰 迷唇姐
贏得 5 場道館對戰 拉普拉斯（乘龍）
於 7 場道館對戰中使出效果絕佳的特殊招式 電擊獸
參加 1 場團體戰 催眠貘✨
贏得 3 場 3 星頭目以上的團體戰 菊石獸✨
孵化 1 顆蛋 蛋蛋、布魯✨
孵化 3 顆蛋 鴨嘴火獸
孵化 5 顆蛋 吉利蛋
強化寶可夢 5 次 妙蛙種子✨、小火龍✨、傑尼龜✨
進化 1 隻寶可夢 伊布✨、向日種子✨
發送 2 個禮包朋友 鬼斯✨
交換 1 隻寶可夢 雷電獸
傳送 3 隻寶可夢給博士 六尾
與寶可夢同行賺取 5 顆糖果 毒刺水母

田野調查神獸獎勵活動延長！（GOHUB圖片）

田野調查突破獎勵新增洛奇亞﹑鳳王

12 月的田野調查中，玩家完成7天任務即可獲得突破獎勵，拿到不同的神獸，包括急凍鳥、火焰鳥、閃電鳥、雷公、炎帝、水君。12月沒有把握機會，和神獸失之交臂的玩家不要失落，因為活動將延長至 2019 年 2 月底，並且加入了洛奇亞、鳳王於獎勵陣容之中，所以玩家由今月起不要再錯過解每日任務的機會了。

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