EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN PS4 EDF新兵公開勁似進擊的巨人

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【PS4 EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN】新一集《地球防衛軍》（EARTH DEFENSE FORCE）：《EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN》將於2019年4月11日推出，日前遊戲開發商 D3 Publisher 公開有關新兵種（第四步兵）內容，有「立體機動」似足《進擊的巨人》！

地球防衛軍新一集《EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN》繼續與外星蟲族進行反擊戰，而於4月11日前D3再次公開遊戲新內容，這次公布將加入第四兵種：巡警騎兵（プロールライダー）。

新兵種：巡警騎兵（右）大腿兩旁有「立體機動」裝置？

E-NEEDLE = 立體機動？

《EDF IRON RAIN》的新兵「巡警騎兵」，特點在於大腿兩旁的裝置，可發射「E-NEEDLE」、以外星蟲族屍體提鍊而成的生物絲線，除了可用在城市戰內發射生物絲線借助建築物躍飛外，亦可用作攻擊敵人、爬上巨型外星生物後直接擊殺，比《進擊的巨人》的立體機動裝置更進一步！

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有控制外星蟲能力

《EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN》中新兵種「巡警騎兵」除了能飛簷走壁外，更有控制外星蟲族的特異功能？！巡警騎兵的E-NEEDLE有特別技能：G-L.I.A.R.（Ganglion-Linked Intelligent Aggressor Reinforcement），只要以E-NEEDLE爬上蟲族或巨型怪獸的頭上，連接大腦後該外星生物就可以由玩家操控，變成可「借力打力」的強大武器！

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