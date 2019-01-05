《刺客教條》元祖製作人Jade Raymond獲2019紐約遊戲傳奇大獎

【2019 紐約電玩大獎】每年一度「紐約電子遊戲大獎 / 電玩大獎」（New York Videogame Awards），日前公布得獎名單，當中曾製作《刺客教條》首集及第二集製作人 Jade Raymond 獲得 「傳奇大獎」 （Andrew Yoon Legend Award），是首位女製作人獲得該獎項！

1975年出生的加拿大人 Jade Raymond，曾於EA Motive工作室及Sony Online Entertainment工作，亦長時間於Ubisoft工作並創立Ubisoft Tronoto工作室，早期於EA年代已參與製作《The SIMs》工作，加盟Ubisoft後廣為人知的製作，就是參與《刺客教條》（Assassin's Creed）第一、第二及首部外傳《Assassin's Creed Bloodlines》的開發工作。

Jade Raymond 曾任職Ubisoft及EA Motive （圖片來源：ZCooperstown - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41477874

開發《刺客教條》系列外，Jade Raymond 亦擔任《Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist》、《Watch Dogs》第一集的執行製作人，而亦有參與一款RPG遊戲《The Mighty Quest for Epic Loot》工作。

Jade Raymond一直監修早期《刺客教條》製作，可說是「EZIO之母」！

首位女性奪傳奇獎

官方公布 Jade Raymond 獲獎，打破過去多屆傳奇大獎全屬男性局面（不計算以團隊方式獲獎的Rockstar Games）；過往New York Videogame Awards表揚過對遊戲界有貢獻的傳奇大獎包括：《Ultima Online》系列製作人Richard Garriott、《上古卷軸》、《Fallout》系列製作人Todd Howard 及 家用電視遊戲機發明人 Ralph Baer。

New York Videogame Awards 傳奇大獎結果公布