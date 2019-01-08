《十三機兵防衛圈》序章2019年3月PS4公開　唔使等個孫燒畀自己！

還記得《十三機兵防衛圈》嗎？數年前Vanillaware完成《奧丁領域》重製版《Odin Sphere Leifthrasir》不久後就已公開了《十三機兵防衛圈》計劃，由Vanillaware和ATLUS聯手開發，預定2018年發售；只是計劃公開之後就如石沉大海一直沒有新消息，後來在2018年末還將遊戲推出日期改為「未定」以及刪除了PSV版本。

正當我為此遊戲的將來好生擔心之時，終於有了令人振奮的消息，《十三機兵防衛圈》的序章將於今年3月公開。序章的遊戲長度約為3小時，進度不能繼承至正底版。想遊玩此序章，玩家可以購入即將推出的周邊合集「十三機兵防衛圏 Music and Art Clips」（2,980日圓），如果對設定集等沒有興趣只想玩遊戲本身，也可以980日圓購入電子版本「十三機兵防衛圏 DIGITAL ARCHIVE」。此外SEGA已公布此序章以及正式版遊戲將均會有中文版本，中文版售價未定，但至少不用擔心看不懂劇情了。（SEGA GJ！）

如果未接觸過Vanillaware的遊戲，Vanillaware將舊作《Odin Sphere Leifthrasir》和《魔龍寶冠Pro》Dragon's Crown Pro連同DLC打包減價發售；購入此減價版本同時將獲贈《十三機兵防衛圈》序章。不過如果是像我一樣一早已經買了這些遊戲的就未能獲贈序章，有點可惜。

說到Vanillaware可說是日本遊戲界的藝術家，作品由背景到人物立繪再到動畫都一直堅持全人手繪畫，單是其美術風格和功架就已經值得捧場支持，所以除了遊戲本體，美術集等周邊產品亦有很高收藏價值（所以十三機兵防衛圏 Music and Art Clips抵買！）。

序章推出在即，但是遊戲實際玩法和故事都仍未明朗，只知道是十三位主人駕駛機械人對抗入侵者的故事（怎麼聽起來有點像《地球防衛少年》？）。如果有玩過《奧丁領域》便會知道Vanillaware對大團圓結局沒有執著，《奧丁領域》的結局也相當淒慘；因此《十三機兵防衛圏》真的走《地球防衛少年》般的致鬱路線也不是沒有可能...哎，希望Vanillaware今次可以高抬貴手啊....

官方將在1月10日公開最新PV，相信到時會有進一步情報。

十三機兵防衛圏 Music and Art Clips和十三機兵防衛圏 DIGITAL ARCHIVE將於2019年3月14日發售。產品包含內容如下：

●十三機兵防衛圈 VISUAL BOOK

內含13位主角、機兵及背景圖片的美術畫集。



●十三機兵防衛圈 ORIGINAL MINI SOUND TRACK CD

嚴選10首樂曲的迷你原聲帶CD。



●十三機兵防衛圈 原創PS4主題＆個人造型套組

2種原創主題與13種個人造型的DLC package。



●十三機兵防衛圈 PROLOGUE遊戲光碟

就是序章遊戲光碟。



至於DIGITAL ARCHIVE版就是只得PS4主題&個人造型套組以及遊戲序章的數位版本。