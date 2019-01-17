【明日之後 攻略】「沙石堡」新手單人剿滅傭兵營地方法公開！

《明日之後》玩家的莊園到達等級 3 後，可以進入資源豐富的「沙石堡」。不過新手們已經都被「沙石堡」中的傭兵屠殺了好多次，就算肝了一把 Uzi 回來，也是敵不過使用大炮的傭兵。其實有一個遊戲劇情所提供的方法，可以令玩家安全又有效率地剿滅傭兵營地。

一般來說，玩家在進行地圖懸賞任務，或搜尋「沙石堡」寶箱時，也要面對兩個傭兵營地，不過傭兵人數極多，而且他們使用的武器非常強大，單槍匹馬是非常難取勝的。不過，只要玩家懂得利用科技，就算打醬油也能剿滅傭金營地。

人不犯我，我不犯人。科技會的機械人不會主動攻擊玩家（《明日之後》遊戲截圖）

先了解「沙石堡」的陣容分佈

《明日之後》中，「沙石堡」是一個人類多於喪屍的地方，而當中主要分成兩派：傭兵叛軍和科學會。「沙石堡」內有上﹑下兩個傭兵營地，只要玩家被他們看到，就會把上主動攻擊，而且是亂槍掃射，不用數秒就能解決玩家。科學會即和玩家的關係較好，內有可以增加友好度的 NPC，科學會內的機械士兵也不會對玩家進行主動攻擊，更重要的是，這兩個陣容是水火不容的。

來一招借刀殺人

其實，科技會在《明日之後》每日的正午（右上角日照到一半），都會派出兩部戰爭機械人到傭兵營地掃蕩。玩家只要在營地的門口等，看到機械人後尾行。當機械人發動攻擊後，你們就能正式結成「盟友」。玩家這個時候要做的，就是在後面「抽抽水」，幫忙攻擊那些可惡的傭兵叛徒就可以了。

盟友只是假象

玩家利用這個方法時，有數樣要注意的事。首先，如果這次屠城只有你和兩部機械人，即沒有其他玩家的話，你必須要使用 Uzi 以上的槍，才足夠火力。千萬不要以為單靠機械人可以消滅所有的傭金，它們主要的功能是幫你吸引仇恨。第二，記得不要站得太前。因為部入傭兵是使用大範圍武器，和機械人站太近的話就會殃及池魚。第三，不要以為機械人真的是盟友。的確，機械人不會主動攻擊玩家，但如果你先攻擊它們，無情的炮火就會對你發動。所以，玩家在攻擊傭兵的時候，小心不要打中機械人，否則你會成為眾矢之的。

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