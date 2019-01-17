《動物朋友2》第1集被批抽前作水　經典對白亂入惹觀眾不滿？

《動物朋友2》第1集日前深夜播出，人類主角由首季的「小包」（又名背包或卡邦）換上新人「咕嚕嚕」。自角川解僱第一期監督たつき的炎上事件塵埃落定後，不少《動朋》擁躉忿忿不平，認為角川處理手法如同過橋抽板，已對這個跨媒體品牌失望。有觀點認為系列淪為賺錢工具，《動物朋友2》或朝完全兒童向發展，失去たつき建立之「毒性」神采和靈魂和「細思恐極」之世界觀。只是口講杯葛者多，開播時好奇去看的也多。所謂「要睇佢有幾差」、「唔睇邊有得鬧」，第1集《動物朋友2》的Gag位踩盡地雷、有抽第一期水之嫌。即使有fans想給機會續集，如此情況也不鬧不行了。

《動物朋友2》監督一位，由たつき轉換為以執導《偶像大師》而知名的木村隆一。《動物朋友2》在爭議聲中雖然保留了主角藪貓，也加入在遊戲人氣不俗的獰貓；但人類主角小包被刪走，改為石川由衣當聲優之新角咕嚕嚕擔正。故事也疑似重啟、平行世界線進行，不是後續，放棄了たつき發展出來的背景。難怪覺得角川剽竊前監督功勞、仍未息怒的第一期擁躉普遍不看好《動物朋友2》。人人高呼「No Tatsuki No Tanoshi」 （沒有たつき，不再愉快），首段PV在Youtube負評人數超過正評10倍，對新製作團隊和聲優們都幾大壓力。第1集更出現Fans眼中不能原諒之疑似抽水地雷位，《動物朋友2》頭開得不妙啊。

《動物朋友2》官方圖像海報。（網上圖片）

網民改圖Meme，角川以無限手套消除了《動物朋友》主角小包。（網上圖片）

《動物朋友2》的人類主角是咕嚕嚕，喜歡用素描簿畫畫，跟小包一樣失憶，因肚子餓出及咕嚕聲而獲藪貓如此取名。（截圖）

地雷位1：「不要吃我」無端端亂入甚尷尬

《動物朋友》第一場是失去記憶的小包無緣無故現身動物朋友所居住的加帕里公園，被發現了她的藪貓撲倒地上，嚇得小包驚呼：「不要吃我！」藪貓連忙說：「誰要吃你啦！」如此搞笑又萌的主角相遇都幾經典。《動物朋友2》中，救了新角色咕嚕嚕的藪貓和獰貓得知對方發出咕嚕嚕聲音的原因是肚餓時，異口同聲笑說：「不要吃我！」今次換了人類咕嚕嚕忙說：「當然不會吃你們。」對白一樣，但安排出現的時機情況充滿違和感，好似為講而講般夾硬，尷尬（肚餓打鼓又有幾好笑？）。況且，此對話是たつき手筆、「原有者」小包也「被消失」，竟在新作重用，難怪觀眾直覺抽水、厚顏又無創意。

《動物朋友2》中，救了新角色咕嚕嚕的藪貓和獰貓得知對方發出咕嚕嚕聲音的原因是肚餓時，異口同聲笑說出小包經典對白：「不要吃我！」（截圖）

《動物朋友2》今次換了人類咕嚕嚕忙說：「當然不會吃你們。」（截圖）

地雷位2：藪貓「無心肝」失憶忘小包 觀眾批引入新主角方式拙劣

《動物朋友2》最令觀眾情緒不安甚至崩潰的一幕出現了。替剛剛才在加帕里公園醒來的咕嚕嚕買來食物充饑後，獰貓忽然提起藪貓以前跟「稀有的朋友」人類結伴旅行一事。藪貓竟然表示不知何故將此事淡忘了：「雖然之前一直在一起」、「可是，現在記得不太清楚了。」然後藪貓望向咕嚕嚕，腦海中浮現小包的模糊黑色背影。既提到小包，《動物朋友2》設定也一清二楚了，是續作而非重啟。

在第一期小包跟藪貓出生入死，情同親姐妹的兩人度過無數危機，小包絕對是《動物朋友》動畫的靈魂人物。結尾小包要孤身啟航，出海尋找其他人類、尋回自己身世，藪貓最後也悄悄跟隨。如今《動物朋友2》藪貓竟然遺忘小包，雖然尚未知道中間發生過何事，但如此「無心肝」表現簡直無異傷口灑鹽，直叫一眾Fans心痛如刀割。

有觀眾假設這個說法，也許暗示小包有機會回歸。畢竟回顧首作，藪貓也不是第一次失去「前世記憶」。另一派人則覺得這是新作為了引入新主角，而隨便帶過小包的下落。製作組強行以新一位人類咕嚕嚕代替小包位置。這樣既不尊重前作角色，也令人難以對新角色產生好感，手法欠佳。何況小包即使重現，也不再是たつき筆下那一位了。

最令觀眾情緒不安甚至崩潰的一幕出現了，獰貓重提舊事。（《動物朋友2》截圖）

獰貓忽然提起藪貓以前跟「稀有的朋友」人類結伴旅行一事。（《動物朋友2》截圖）

藪貓竟然表示不知何故將跟小包冒險之事淡忘了：「雖然之前一直在一起」、「可是，現在記得不太清楚了。」（《動物朋友2》截圖）

藪貓竟然表示不知何故將跟小包冒險之事淡忘了：「雖然之前一直在一起」、「可是，現在記得不太清楚了。」（截圖）

平心而論，《動物朋友2》亦非一無是處。以第1集製作水平相比，《動物朋友2》之3D動畫角色動作比第一期流暢細膩一點，某些場面幀數也多，在「時間囊」甦醒的咕嚕嚕身世頗具懸疑，小包留有一線生機，劇情都令人期待。可惜，獸娘朋友們（尤其是藪貓）的面相跟言行動作似失去了たつき畫風表現的天然呆傻萌氣質，以及難民番式的「毒味」。看來是扮演第一期浣熊和耳廓狐崗位的全新「追蹤二人組」犰狳和穿山甲，受驚時會呈現縮成球體的動物性，設計細節抵鑽。不過由於上面所講之地雷位實在觸怒部份觀眾，《動物朋友2》前景不明朗。

角川在《動物朋友2》決定讓小包離場，回歸似乎無望。網民為小包設計了「大頭相」憑弔。（網上圖片）

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