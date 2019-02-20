Bloodstained: Ritual of the Night 血咒之城 中文版 夏季登場

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【Switch、PS4 血咒之城：暗夜儀式 / Bloodstained: Ritual of the Night】懷念《惡魔城》的玩家有福了！由Inti Creates製作、H2 Interactive、505 GAMES及ArtPlay共同發行的橫向卷軸、探索魔城的動作RPG遊戲《血咒之城：暗夜儀式》 （Bloodstained: Ritual of the Night），預定2019年夏季推出，備有PS4、任天堂 Switch 版及繁體中文版。

五十嵐《惡魔城》新作

曾參與包括《惡魔城X：月下狂想曲》及多款《惡魔城》系列作品的五十嵐孝司，是《Bloodstained: Ritual of the Night》（血咒之城：暗夜儀式）的製作人，2015年開始新作的眾籌計畫，並請來《惡魔城》系列配樂作曲家山根實知琉（山根ミチル）以管弦樂團演奏、《Rockman 0》系列BGM作曲人山田一法參與音樂製作，班底強勁！

《血咒之城：暗夜儀式 / Bloodstained: Ritual of the Night》主角 米麗亞姆

血咒之城：暗夜儀式 / Bloodstained: Ritual of the Night 遊戲主角米麗亞姆，是一個被鍊金術士詛咒而導致身體正慢慢變成水晶的孤兒，為了拯救自己，玩家必須闖過一座充滿惡魔的城堡，城堡由她的老朋友格貝爾召喚而來，格貝爾的身心已經變成了水晶不再是血肉之軀。

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遊戲內的裝備道具可沿途購買及強化

玩家亦可製作專屬裝備及武器

血咒之城：暗夜儀式 ( Bloodstained: Ritual of the Night )預定2019年第二季、於PS4 / Switch平台推出，遊戲以英文介面顯示並備有繁體中文、英文、日文字幕。

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