【Switch、PS4 血咒之城:暗夜儀式 / Bloodstained: Ritual of the Night】懷念《惡魔城》的玩家有福了!由Inti Creates製作、H2 Interactive、505 GAMES及ArtPlay共同發行的橫向卷軸、探索魔城的動作RPG遊戲《血咒之城:暗夜儀式》 (Bloodstained: Ritual of the Night),預定2019年夏季推出,備有PS4、任天堂 Switch 版及繁體中文版。