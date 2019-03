【Devil May Cry V】惡魔獵人5攻略　DMD高難度過關心得

【Devil May Cry V】(惡魔獵人5/DMC 5)今集亦有系列傳統的Dante Must Die(DMD)模式,一個敵人大幅強化,一招可以扣半行HP的高難度模式。可幸的是今集有不少友善的系統,只要知道一些基本技巧,平凡人要通過DMD亦不算難,以下同大家講解:

完成Dante Must Die難度的報酬:

完成DMD將開放Super Dante、Super Nero及Super V衣裝,魔力均會自動回復可以無限次開魔人,而Nero更是自動Exceed 3及Color Up上彈狀態;Dante是Royal Guard能量全滿。不過要注意用Super衣裝的話最終評分會乘0.2,所以無法拿來打S級評價。而完成DMD亦會同時開放Heaven or Hell及Hell and Hell模式,前者是敵我雙方一擊即死,後者是只有玩家會被一擊即死,兩邊都有3次機會復活。而Hell and Hell的敵人沒有DMD的難度亦不會瀕死強化,敵人難度是Son of Sparda級。

DMD的傷害極高(圖中一下掉了半行HP),而且敵人會發紫光表示開了Devil Trigger

超人版衣裝無限魔力兼自動Exceed/Color Up,每種服裝都有此版本

Dante Must Die過關心得:

用跳躍無敵及空中戰

DMD的基本就是不使用翻滾,而是用跳躍來避招,因為跳躍上升的動作角色是全身無敵,能夠直接避開招式及進行空中戰。而翻滾則會依情況減少運用,因為在複數敵人的情況下,角色留在地面是極為危機。而要打空中戰,善用Nero的Snatch拘爪拉人上來及空中Buster是極方便,而Dante亦可切換至Trickster風格運用Air Trick瞬移。此兩招都可令兩位角色輕鬆Enemy Step(重置空中招式次數)、維持空中及繼續攻勢。

Dante的Air Trick集迴避、瞬移敵人身邊、空中戰於一身,建議多點切換使用

想長期在空中可練練招式之後Enemy Step

勿讓敵人同時狂暴化

DMD的敵人除了HP量及攻擊性更高之外,最大的特徵就是瀕死時會開Devil Trigger「狂暴化」。傷害抗性及浮空耐久會大幅提高,攻擊力也似乎稍有增加(原本已經非常之痛)。不過今集的DMD似乎沒有了「時間過後自動狂暴化的設定」,所以只針對單一敵人來打,逐一擊破會相對比較安全。因為這個瀕死發動的特性,所以對部份敵人可留意其HP量,盡量在狂暴化前以連技一波送走。

先集中打一隻以免敵人全部狂暴化

真Devil Trigger的最佳輸出

在後期Dante取得Sin Devil Trigger(SDT)時,可謂對一般玩家挑戰DMD幫了大忙,因為它能一口氣大幅削減BOSS或強敵的HP,而且亦能取得高評分。SDT比較理想的輸出方法,就是二段跳時才發動,之後在空中按R2出「The Luce」追蹤彈並按緊,在招式完成後立即再按緊多次「The Luce」。然後留意SDT的計條,當接近耗盡前放手,並按正方加三角使出「JUDGEMENT」。此招是「能鎖定的距離下」的全範圍斬擊,就算劍氣摸不到的敵人亦會中招非常霸道。完成3招輸出可打出5千多的傷害,可以說是毀滅級。

連用兩次追蹤彈,看準計條轉JUDGEMENT

活用完全倒地攻擊

完全倒地的攻擊在DMD非常實用,能強制令敵人短時間不能行動。最佳的例子就是打雙斧頭怪Hell Antenora,一般的倒地攻擊它會落地受身然後霸體反擊,但是用完全倒地的話它便會乖乖趴在地面,然後慢慢起身不進行霸體反擊。Nero的空中Buster、Red Queen Combo D、Hard Way;Dante的拳套空中三連擊、棍Cerberus Combo C等都有此性能。

以完全倒地攻擊打雙斧人變得非常簡單

續關一樣可以S

今集DMD人人也可以過到因為有了原地Continue,而且只需花紅魂石就可以復活。隨著Con機次數所需金額會增加,不過對於有刷石的玩家來說也很易賺回來,而且最貴的Plan能夠將敵人HP直接減半,打BOSS時令難度激減。當然如要取DMD S級評價當然是不Con最好,但如果戰鬥評價常常打出SSS又打齊怪,其實Con 1次是仍有機會取得S級評價的。

用錢(紅魂石)解決到的問題就不是問題了

部份難敵對策:

Hell Antenora(雙斧頭怪)

Nero:挑上攻擊連技後空中Buster>空中Snatch>空中Buster可重覆幾次

Dante:劍聖電單車Wheelie Jump(R1+後+圓圈)挑上去,之後看節奏慢按六次三角(不要連打),最後轉拳用三連擊完全倒地

Chaos(螺旋鋸齒怪)

Nero:平時可以空中直接Snatch抓取,旋轉時可用Punch Line

Dante:劍聖Dante Sword開Round Trips(儲力圓圈放手)

Fury(瞬移刺客怪)

Nero:看準攻擊一刻用Shuffle(R1+後前+三角)無敵反擊,擊中或互擊都能令它硬直,之後可接Red Queen Combo D,它倒地時如用Overture可無限倒地;另一方法是用Ragtime,可以Ragtime>Buster>Ragtime>Buster

Dante:棍的Ice Age冰罩(R1+後+前+三角)可以完封它的攻擊,互擊判定後立即Jump Cancel,之後送它幾飛火箭砲

Scudo Angelo(劍盾兵)

Nero:跳到其後面然後空中Shuffle開始連技

Dante:Trickster風格Air Trick跳去後面便可

Proto Angelo(大劍隊長)

Nero:與它互擊的風險極高,想安全打還是等空隙後以Hard Way入手比較好,Color Up射擊戰也是安全的方案

Dante:用帽等待空隙時空中Set Hat(R1+前+正方),命中後在接帽一刻按正方出Hat Trick,在它倒地時任意輸出

《香港01》App,手機用戶,體驗更佳!精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送!

立即下載: https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO