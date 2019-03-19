【Devil May Cry V】惡魔獵人5攻略　DMD高難度過關心得

【Devil May Cry V】（惡魔獵人5/DMC 5）今集亦有系列傳統的Dante Must Die(DMD)模式，一個敵人大幅強化，一招可以扣半行HP的高難度模式。可幸的是今集有不少友善的系統，只要知道一些基本技巧，平凡人要通過DMD亦不算難，以下同大家講解：

完成Dante Must Die難度的報酬：

完成DMD將開放Super Dante、Super Nero及Super V衣裝，魔力均會自動回復可以無限次開魔人，而Nero更是自動Exceed 3及Color Up上彈狀態；Dante是Royal Guard能量全滿。不過要注意用Super衣裝的話最終評分會乘0.2，所以無法拿來打S級評價。而完成DMD亦會同時開放Heaven or Hell及Hell and Hell模式，前者是敵我雙方一擊即死，後者是只有玩家會被一擊即死，兩邊都有3次機會復活。而Hell and Hell的敵人沒有DMD的難度亦不會瀕死強化，敵人難度是Son of Sparda級。

DMD的傷害極高（圖中一下掉了半行HP），而且敵人會發紫光表示開了Devil Trigger

超人版衣裝無限魔力兼自動Exceed/Color Up，每種服裝都有此版本

Dante Must Die過關心得：

用跳躍無敵及空中戰

DMD的基本就是不使用翻滾，而是用跳躍來避招，因為跳躍上升的動作角色是全身無敵，能夠直接避開招式及進行空中戰。而翻滾則會依情況減少運用，因為在複數敵人的情況下，角色留在地面是極為危機。而要打空中戰，善用Nero的Snatch拘爪拉人上來及空中Buster是極方便，而Dante亦可切換至Trickster風格運用Air Trick瞬移。此兩招都可令兩位角色輕鬆Enemy Step(重置空中招式次數)、維持空中及繼續攻勢。

Dante的Air Trick集迴避、瞬移敵人身邊、空中戰於一身，建議多點切換使用

想長期在空中可練練招式之後Enemy Step

勿讓敵人同時狂暴化

DMD的敵人除了HP量及攻擊性更高之外，最大的特徵就是瀕死時會開Devil Trigger「狂暴化」。傷害抗性及浮空耐久會大幅提高，攻擊力也似乎稍有增加（原本已經非常之痛）。不過今集的DMD似乎沒有了「時間過後自動狂暴化的設定」，所以只針對單一敵人來打，逐一擊破會相對比較安全。因為這個瀕死發動的特性，所以對部份敵人可留意其HP量，盡量在狂暴化前以連技一波送走。

先集中打一隻以免敵人全部狂暴化

真Devil Trigger的最佳輸出

在後期Dante取得Sin Devil Trigger(SDT)時，可謂對一般玩家挑戰DMD幫了大忙，因為它能一口氣大幅削減BOSS或強敵的HP，而且亦能取得高評分。SDT比較理想的輸出方法，就是二段跳時才發動，之後在空中按R2出「The Luce」追蹤彈並按緊，在招式完成後立即再按緊多次「The Luce」。然後留意SDT的計條，當接近耗盡前放手，並按正方加三角使出「JUDGEMENT」。此招是「能鎖定的距離下」的全範圍斬擊，就算劍氣摸不到的敵人亦會中招非常霸道。完成3招輸出可打出5千多的傷害，可以說是毀滅級。

連用兩次追蹤彈，看準計條轉JUDGEMENT

活用完全倒地攻擊

完全倒地的攻擊在DMD非常實用，能強制令敵人短時間不能行動。最佳的例子就是打雙斧頭怪Hell Antenora，一般的倒地攻擊它會落地受身然後霸體反擊，但是用完全倒地的話它便會乖乖趴在地面，然後慢慢起身不進行霸體反擊。Nero的空中Buster、Red Queen Combo D、Hard Way；Dante的拳套空中三連擊、棍Cerberus Combo C等都有此性能。

以完全倒地攻擊打雙斧人變得非常簡單

續關一樣可以S

今集DMD人人也可以過到因為有了原地Continue，而且只需花紅魂石就可以復活。隨著Con機次數所需金額會增加，不過對於有刷石的玩家來說也很易賺回來，而且最貴的Plan能夠將敵人HP直接減半，打BOSS時令難度激減。當然如要取DMD S級評價當然是不Con最好，但如果戰鬥評價常常打出SSS又打齊怪，其實Con 1次是仍有機會取得S級評價的。

用錢（紅魂石）解決到的問題就不是問題了

部份難敵對策：

Hell Antenora（雙斧頭怪）

Nero：挑上攻擊連技後空中Buster>空中Snatch>空中Buster可重覆幾次

Dante：劍聖電單車Wheelie Jump(R1+後+圓圈)挑上去，之後看節奏慢按六次三角(不要連打)，最後轉拳用三連擊完全倒地

Chaos（螺旋鋸齒怪）

Nero：平時可以空中直接Snatch抓取，旋轉時可用Punch Line

Dante：劍聖Dante Sword開Round Trips(儲力圓圈放手)

Fury（瞬移刺客怪）

Nero：看準攻擊一刻用Shuffle(R1+後前+三角)無敵反擊，擊中或互擊都能令它硬直，之後可接Red Queen Combo D，它倒地時如用Overture可無限倒地；另一方法是用Ragtime，可以Ragtime>Buster>Ragtime>Buster

Dante：棍的Ice Age冰罩(R1+後+前+三角)可以完封它的攻擊，互擊判定後立即Jump Cancel，之後送它幾飛火箭砲

Scudo Angelo（劍盾兵）

Nero：跳到其後面然後空中Shuffle開始連技

Dante：Trickster風格Air Trick跳去後面便可

Proto Angelo（大劍隊長）

Nero：與它互擊的風險極高，想安全打還是等空隙後以Hard Way入手比較好，Color Up射擊戰也是安全的方案

Dante：用帽等待空隙時空中Set Hat(R1+前+正方)，命中後在接帽一刻按正方出Hat Trick，在它倒地時任意輸出

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