【Borderlands 3】邊緣禁地3公布發售日　PC版Epic Games先行獨佔

遊戲動漫
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萬眾期待的多人FPS打寶刷裝Loot Game《Borderlands 3/邊緣禁地3》公布發售日及新片，除了家用機版本外，PC版今次則改為Epic Games先行獨佔。

相比《The Division 2》和《Anthem》，可謂是同類遊戲殿堂級的《Borderlands 3/邊緣禁地3》預定於今年9月13日推出，似乎Gearbox Software已暗中開發了長時間而且進度良好。遊戲提供了PS4、Xbox1及PC版本，但PC版為Epic Games Store先行獨佔，直至2020年4月。換句話說想在Steam平台購入的話就要遲玩半年左右。

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影片中亦透露了今作的四個Hunter Class，分別為Moze槍手、Amara異能力者、FL4K野獸大師及Zane技工專家。官方表示5月1日將會有Gameplay影片公布，而遊戲也將分有普通版、豪華版、超豪華版及收藏家版本。

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