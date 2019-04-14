EA轉死性！星戰遊戲最新作《FALLEN ORDER》將為完全單機且零課金

自從《Battlefront II》事件以來，大家已經下意識將星戰遊戲和課金Lootbox劃上等號；不知道EA是不是想為自己「洗底」擺脫負面形像，EA的星戰遊戲系列最新作《星際大戰 絕地：組織殞落》（STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER）將為完全單機、而且不含任何課金元素。

《星際大戰 絕地：組織殞落》（STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER）由Respwan Entertainment開發，沒錯，就是開發《Titanfall》系列以及最近很紅的《Apex Legends》的工作室。Respwan表示遊戲將會以「故事劇情為主導」，而且完全不設多人連線系統及課金系統（Microtransaction / 微交易）的動作冒險遊戲，當然玩家期待的「格劍」光劍戰鬥也可以體驗到。

遊戲設定在電影星戰前傳第三集《黑帝君臨》後，劇情描述白卜庭盼布「66號密令」（肅清所有絕地武士）後，絕地組織僅存的成員凱爾克提斯（Cal Kestis）在行星Bracca上隱姓埋名生活；惟一次意外使他曝露身份，不得而之下只好亡命天涯。在遊戲中玩家要躲避帝國的追捕，發掘原力技能、磨練光劍技巧以至調查古文明，藉此了解原力的奧秘，最終重建絕地組織。

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Respawn Entertainment遊戲總監Stig Asmussen表示，許多《星際大戰》粉絲以至Respwan團隊都對《星戰前傳》後的黑暗原力壟罩時代相當好奇，於是就有了這個遊戲。Lucasfilm也協助了遊戲的開發，以求在遊戲重現西斯帝國最高權力時期的景況。

不知道EA是不是因為在《Battlefront II》的Lootbox裡吃足了苦頭，今次來出一個單機遊戲。說起來，《Apex Legends》最近更新速度似乎有所放慢，不知道是不是抽調了人手去開發FALLEN ORDER呢。順帶一提，From的單機遊戲《隻狼》Sekiro開賣10日後銷量突破200萬；雖然200萬對於EA這類級數的發行商根本不會放在眼內（2016年的Battlefield 1售出超過2500萬隻），但也算是單機遊戲仍然有市場的一個証明。

《星際大戰 絕地：組織殞落》（STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER）預定於今年11月15日發售，平台為PC、PS4及Xbox One。

遊戲官方網頁

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