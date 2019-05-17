風之谷真人電影預告流出！3D還原紅眼王蟲　CG呈現宏偉腐海世界

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宮崎駿經典之作《風之谷》在1984年上映，35年來是多代動畫迷童年回憶，原來已經悄悄地拍了真人版電影？近日有段《風之谷》真人電影預告片《Wind Princess》突然於Youtube上瘋傳！何以事前吉卜力官方全無任何消息？原來事情不是你想像中簡單...

西人將日本動漫真人化一定崩壞？但如果是擁躉致敬的低成本製作，分分鐘拍出高質素原汁原味。一間巴西的小型工作室，於本月初公開自家製作的《風之谷》真人影片預告《Wind Princess》，重現原作動畫開頭女主角娜烏西卡（ナウシカ）於腐海世界遊走的情景。

《Wind Princess》預告（點擊放大看詳細）：

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除了進入腐海的真菌森林，更有娜烏西卡乘坐滑翔翼跟紅眼王蟲展開追逐的畫面。製作團隊結合實景拍攝、真實模型和3D CG動畫技術，使娜烏西卡的滑翔翼、裝備、真菌色狀和王蟲軀殼做得維肖維妙。

《Wind Princess》預告（點擊放大看詳細）：

真人化《風之谷》預告片《Wind Princess》的導演兼監製Chris Tex表示，此片跟吉卜力工作室無關，是他們一班身為《風之谷》和宮崎駿影迷的導演、動畫師和藝術家們的「致敬」，屬獨立製作和非牟利製作。團隊結合真實沙漠場景、實體模型及3D動畫技術，又在綠幕片場拍攝動作，將女主角的工具和王蟲等腐海生物的質感完全再現。

為製作此片，Chris Tex跟志同道合自行籌錢、花時間設計、繪畫，耗時近四年時間。

《Wind Princess》幕後（點擊放大看詳細）：

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Quinta agora! 02/05- Teaser oficial. TAN TAN!

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《Wind Princess》3D CG建模（點擊放大看詳細）：

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《Wind Princess》女主角娜烏西卡靚相​（點擊放大看詳細）：

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就連娜烏西卡選角都好標緻可人。不過Chris Tex未有透露最終片長和改編內容，只表示製作完成後會於網上免費發放。對團隊製作花絮有興趣的朋友可以追蹤其Instagram

《Wind Princess》正片：

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