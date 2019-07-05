APEX LEGENDS Season 2第二季懶人包（下）：既有內容改動

APEX LEGENDS第二賽季 Season 2已經正式推出，今次團隊為大家帶來了大量新內容，除了有新英雄及新武器之外，大家最期待的積分排行比賽終於上線，以下為大家整理Season 2的更新重點懶人包。

因內容較多，懶人包分成上下兩篇，上篇連結請按此（文末亦有連結）：

地圖變動

追加了兩頭大恐龍（Leviathan，就是以前在地圖外面的海洋上食花生的那兩條），位於中央的河流流域。也因為大恐龍「上岸」，不少沿河的建築都被踩爛以致地形發生變化，玩家要重新適應這些地區的地形和物品點。這些大恐龍會不定期抬腳然後用力踩地，被踩到的玩家會立刻死亡。不過在大恐龍腳底有機會出現稀有道具如鳳凰或紫甲，而在恐龍抬腳到踩下之間只有6秒時間，想執寶就要眼明手快。

Reddit有用戶mnkymnk很有心機地做了一個電影式的地圖改動比較，看影片比我說的要快：（如果預覽失效請直接點擊進入原post）

武器平衡

大概是大家最關心的一部份，長話短說，今次改動可說是「翻天覆地」；一大堆以往公認為「最廢槍」都獲得相當程度的強化，說是徹底改變了遊戲生態以及拾取武器的策略也不為過。首先講改動最多的幾支槍：

P2020：威力12->13

轉換者：威力13->15，另外提升各等級槍管的性能

平衡步槍：威力16->19

這些較少人用/較弱的槍上修都非常有感，平衡步槍在上修之後DPS高達190，比R-301還要高，在中近至肉搏戰都相當強力（中遠的話因為反動問題始終比301/汗洛遜色）。而P2020和轉換者除了數值強化之外更追加了新配件：「干擾者彈藥」和「錘點彈藥」。

平衡步槍現在還有另一個優勢是就算沒有彈夾，一排彈總傷害也有380，就算沒有彈夾也較大機會一排彈內打倒有高等級護甲的敵人，不像R-301或R99那般依賴彈夾。

RE-45在裝上干擾者彈藥之後對護甲提升至24。轉換者更是離譜，有配件時對護甲一槍打33，不消0.3秒就能打爆一件紫甲！即使之後對肉體傷害變回一發15，也使得轉換者的Time-to-kill比絕大部份槍械都要短（對方護甲越多就越有利）。再加上轉換者本來準繩度高反動低，如今有配件補足火力下，幾乎可以說轉換者是目前最好用、最全面的接近用槍械了...以至於在中遠距離駁火時也可以幫手「爆甲」（對比G7一槍才30）。個人覺得現在轉換者（有配件時）實在有點太強了，說不定之後會被下修...

轉換者就算中遠距離都有很高準繩度，有配件之後近又打得，遠又可以幫忙削甲，簡直全能。

另一方面，P2020有錘點之後對無護甲傷害高達一發37；也就是對無甲/爆甲的敵人只需要3槍（對直布羅陀、腐蝕要4槍）就可以擊倒；加上P2020射速很快，在錘點有效（敵人無護甲）時DPS高達315，只要射得準，一瞬間就能打倒沒有護甲的敵人。而原本的「最廢槍」莫三比克在錘點火藥加持下一槍對無護甲傷害更高達126（42x3），也就是說如果一槍3發子彈全中，莫三比克一槍就能打倒滿血（沒有護甲和頭盔）的敵人，就像落地撿到和平使者秒殺沒有護甲的敵人一樣。雖然莫三比克大概仍然不是值得專門去使用的一支槍，但至少比之前一無是處好多了。

有了配件之後，莫三一發down不再是夢了...會不會以後標莫三出來個個爭住Dibs?

而P2020更絕對有潛力，和隊友互相配合用P2020快速收拾已爆甲的敵人；又或是一輪駁火後再換上P2020追殺已爆甲的敵人等等。但注意這錘點火藥會改變子彈速度，尤其是P2020裝上錘點彈藥之後子彈速度明顯下降（體感比小幫手還慢），距離稍遠就已經要先讀（不過P2020可以狂射來彌補命中），需要一點時間適應。

三重擊：裝配精準束流器後，完全束流時間由1.5秒減低至1.1秒。

克萊博狙擊槍（金狙）：威力125->145，爆頭倍率2.0->2.05，射腳倍率0.76->0.8，稍為提升稀有度。

三重擊改動不無小補；而克萊博在強化之後，對任何頭盔、護甲、血量的敵人都可以爆頭一發擊倒（除了有紫/金頭盔+紫/金甲的直布羅陀及腐蝕以外，減傷OP），不再有以往爆頭189打不死人的懊惱場景了。

一發入魂，生者必滅

能量槍械：

哈博克和專注的基礎彈數減少，但同時追加了彈閘配件，配備LV3彈閘時彈數會比改版前更多。同時能量彈藥的堆疊改為80一疊，減低對背包的壓力。

散彈：彈藥堆疊量減至16

這個也是大家比較關注的改動，只是個人認為，目前散彈中最強的和平使者，因為彈藥效率高，減低子彈堆疊數影響也不是太大（最多2格32顆基本上也射不完了）；反而是對另外兩支散彈EVA-8和莫三比克影響較大，害它們無辜被削弱了。很難想像一格16粒彈之下要怎麼玩EVA-8...

電孤星：

- 引爆延遲從2.5秒提升至2.8秒

- 黏至生命值全滿（而沒有護甲）的玩家會將其擊倒

- 被爆風波及的玩家將不再失去所有防護罩

電孤星OP是基本，改動也十分合理，鼓勵玩家要瞄準直接命中目標而不是「浪射」做大範圍壓制。

英雄平衡：

直布羅陀、腐蝕：傷害減低由10%提升至15%

惡靈、生命線、探路者追加「身形嬌小」被動：受到傷害增加5%

減免15%感覺有點強，有紫甲之下有效血量約235，也是唯二有機會不被克萊博一槍爆頭打倒的角色。實際多強有待進一步測試。Hitbox較細的英雄被追加傷害也是頗合理，畢竟當玩家們越來越熟悉遊戲機制時，英雄間Hitbox差距對戰果造成的影響便更明顯了。

一直被buff的腐蝕。

最後是也對各英雄的技能都作了一些調整：

尋血犬：戰術技能角度加大（90->110），現在可以看到掃中敵人後1.5內的動作而不是只得一個鬼影。被動技能提升至可看到90秒前的痕跡。

幻像：現在可以提早結束大絕的隱形狀態，但是解除隱形時（不論提早還是時間到）會有一個小硬直。

之前Buff大絕變成真‧完全隱形是有點太強了，合理修正。

腐蝕：夜神毒氣對隊友的緩速效果減少50%。

腐蝕真是自從遊戲推出以來就一直在Buff，現在腐蝕攪不好已經是上位角色了

直布羅陀：戰術技能的維持時間增加3秒。

引路者：修改了hitbox使之更符合模組。（終於改啦！）

生命線：戰術技能（補血機械人）受到兩次圈外傷害就會被摧毀。

較少人留意但其實是十分重大的改動，一來不能再靠生命線大幅延長早期留在圈外的時間，而且以後想在遊戲最後靠圈外「和平食雞」（不進圈只食藥和敵人鬥長命）幾乎不可能了，有點可惜。

其他一些如收圈變動、Bug fix等在此就略過了，有興趣可以看官方Patch Notes全文：

https://answers.ea.com/t5/News-Game-Updates/Apex-Legends-Season-2-Patch-Notes-7-2-2019/td-p/7990905