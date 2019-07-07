【BLUE PROTOCOL／藍色協定】BANDAI全新PC動作 Online Game 公布

遊戲動漫
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BANDAI NAMCO公布令人眼前一亮的《BLUE PROTOCOL》藍色協定，竟然是PC向的線上遊戲，更加公布影片及Alpha封閉測試：

沒想到E3過後BANDAI NAMCO卻收藏著大型企劃現在才公布，《BLUE PROTOCOL》採用了日系的3D Toon shading風格，是多人共鬥的PC向線上遊戲，由BANDAI NAMCO ONLINE及BANDAI NAMCO STUDIO聯合開發。

根據官方網站的情報，《BLUE PROTOCOL》舞台為一個名為「Regnus」的星球，遠古時受神族「神秘之光」庇佑而繁盛。如今幾百、幾千年過去，神族回到去天空的彼方，世界只剩下祂們的遺跡、寶物、遺失的技術以及黑暗的秘密。稱為「惑星之獸」的魔物出現，為了星球的命運，玩家展開了旅程，與其他人結伴、尋找「神之殘光」與及星球的真相。

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《BLUE PROTOCOL》同時公布實行Alpha封閉測試，時間為7月26至28日的指定時段，主要內容是測試伺服器負荷以及收集意見。封測會提供角色創建器，以及可選四種職業，劍盾Aegis Fighter、雙劍Twin Striker、弓手Blast Archer以及法師Spell Caster。有城市、街道版圖以及兩個迷宮，而封測資料在測試過後會全部重置。名額為5000人，想抽選的話要使用日本的BANDAI NAMCO帳號，將於7月16日截止登記。

BLUE PROTOCOL 官方網站（日文）

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