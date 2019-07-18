魔物獵人15周年聯同NAKED主辦4D展覽「THE QUEST」仲有限定商品

今年是魔物獵人Monster Hunter 15周年，Capcom方面亦為獵人們準備了各種遊戲內容和活動，除了有即將於9月推出的Monster Hunter World ICEBORNE之外，在10月底Capcom還會連同日本設計公司NAKED舉行15周年限定展覽。

是次展覽名為『DNP Produce MONSTER HUNTER × NAKED 「モンスターハンター15周年展」 - THE QUEST -』，由大日本印刷（DNP）製作，Capcom和NAKED聯手舉辦。NAKED是近年日本冒起得相當快的設計公司，主要和其他品牌合作設計、籌組燈飾活動，在日本尤其年輕女士之間人氣頗高。

據官方描述，是次展覽內容將為「將歷代Monster Hunter中登場的地圖、以及美術製作、影片、影像投射技術等各種手法於展覽會場中再完。參展者將可以投入到遊戲的世界觀之中，在各魔物的氣息、存在感和迫力之中體驗魔物獵人的世界。在場地中將會有歷代的魔物隨處登場，而在會場最深處中更會有大型魔物登場的4D演出體驗。」

有趣在於NAKED的燈光展覽都以華麗、唯美的女性向風格為主，和魔物獵人這個「剛陽味」較重、又有一堆猙獰魔物的題材好像有點風馬牛不相及；不過換個角度想，看看NAKED會如何處理這個題材也是挺有趣的事情。而除了展覽本體外還有物販賣Goods，目前未有商品詳細情報公開，只知將會有一個數量限定的魔物獵人15周年紀念銀幣（以SV925製作），造型超精美，不過相信售價也不便宜；付帶此銀幣的門票售14,500日圓...

真心靚，想要呀...

『DNP Produce MONSTER HUNTER × NAKED 「モンスターハンター15周年展」 - THE QUEST -』將於2019年10月31日至11月12日舉行，地點為ベルサール秋葉原地下及地庫1樓，就在BIC CAMERA秋葉原（前SOFMAP本館）對面。門票將於7月17日起於Monster Hunter Fanclub「モンハン部」會員優先抽選，8月1日正式公開發售，票價3,000日圓（未連稅）。

官方網頁