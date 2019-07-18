【動漫電玩節 2019】PlayStation 送過萬禮品　一門票玩轉三展覽

遊戲動漫
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香港動漫電玩節 2019（ACGHK 2019）將於 7 月 26 日至 30 日在會展 hall 1 舉行，今日大會舉行了記者會，向大家公開今年的焦點活動。當然 PlayStation 也是主要的參展商，今天更加碼將向首三位消費者送合共價值兩萬多的禮品。今年 CP 06 將會和動漫節同埸，參觀者可用一張票看到這兩個展覽外，也可以進入 26 至 28 日舉行的「香港電競音樂節」，一次過參與三件動漫遊戲界的盛事。

實名登記排隊制度

和上年一樣，今年也會使用實名登記排隊，PlayStation﹑Hot Toys﹑Asia Goal Limited 等都會推出限量商品，想買限量版的話就要排幾個通宵。不過，今次也不會在會長展外排，大會將於 7 月 20 日（星期六）上午 9 時 30 分開始，在旺角麥花臣場館為頭 500 名入埸人士預先進行實名登記。26 日上午 7 時至 7 時 50 分，用實名登記頭籌（要確認身份）和有效的動漫節門票到會展報到，就可以根據籌上的號碼排隊準備入。據筆者了解，麥花臣外已有人開始排隊，打算搶限量商品的朋友看到這應該要馬上起行。

ACGHK 2019 記者會（官方圖片）

PlayStation 和 Samsung 也有頭籌禮品（陳錦洪 攝）

首 500 位入埸人士實名登記頭籌卡安排：

PlayStation 加碼送

動漫電玩節其中一個主角，當然就是 PlayStation，早前 PlayStation 已經為動漫電玩節的活動舉行了發布會，但深知玩家們需要的 PlayStation 在今天帶來了加碼好消息（總值 $25,000 禮品）。於動漫節首日，首 3 名於 PlayStation 專櫃購買任何 PS4 主機，以及預訂《Death Stranding》藍光光碟珍藏版的玩家，即可按排隊次序，從 3 款禮品中免費任選其中 1 款。如果打算排頭位入場的話，除了限量版/特別版模型預購外，PlayStation 也是早段排隊者首衝的好選擇。

埸內買 PS4 也有即埸優惠（陳錦洪 攝）

首 3 位消費者可免費獲得（3 選 1）：

1、$10,000 旅遊禮卷、東京遊戲展 2019 門劵 2 張及 1/6 Scale White Luden Action Figure（總值 $15,000）

2、Sony 43 吋 4K 超高清 HDR 電視（型號：KD-43X8500G/價值 $7,990）

3、Sony 兩用 USB DAC 高解析度音訊及藍牙耳機（型號：SBH90C）、Sony 無線充電底座（型號：WCH20）（總值 $2,296）

PlayStation x 《Death Stranding》

今次 PlayStation 把焦點放在小島秀夫打造的《Death Stranding》身上，玩家可在動漫節期間預訂，將在 11 月 8 日發售的《Death Stranding》。分別有藍光光碟普通版（$468/名額 700/每日 140）、藍光光碟特別版（$568/名額 500/每日 100）、藍光光碟珍藏版（$1,488/名額 300/每日 60）。成功預訂即可獲得《Death Stranding》證件套一個。埸內更特設「PS4 《Death Stranding》主題拍照區」，首次在香港展出遊戲主角 Sam Porter Bridge（Norman Reedus 演）的等身雕像，對小島秀夫這隻神秘遊戲有興趣的玩家，一定要到 PlayStation 展區了解。

PlayStation 動漫節 2019　FF7R 試玩、PS4 Pro 激減、製作人來港
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電競嘉年華 2019

動漫電玩節今年再次舉行「電競嘉年華 2019」，多間參展商也會舉行電競活動，包括SAMSUNG﹑PlaySation 和 Logitech 等。當中「SAMSUNG 呈獻：手遊電競亞洲群英賽 ACGHK x Nova」備受玩家關注，提供公開賽事給埸內入士參加，如果你是《爐石戰記》﹑《PUBG MOBILE》和《傳說對決》的高手，可以組成小隊參加公開賽羸下豐富的獎金獎品。公開賽和邀請賽的獎金獎品共逾 $24 萬，自問手遊高手的你一定不能錯過。

CP06 移至主埸館

以往在三樓舉行的創天綜合同人祭，今年將會在 hall 1 和動漫節同埸，展期也會增至 5 天。一如過往，CP06 會邀請到本地和日本的同人畫家﹑聲優，如知名聲優「寺島惇太」和插畫家「西又葵」將會出席分享。今年的門票也是首次加價，一張 $40，但可以一次過參觀「動漫電玩節」﹑「CP06」和「香港電競音樂節」，三大精彩的動漫遊戲盛事。

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木棉花動漫周邊

動漫節的入埸人士中，其中有一批是準備了花大把金錢的，而木棉花也是他們撒錢的地方。今年木棉花也帶了多部人氣作品到動漫節，如《關於我轉生變成史萊姆這檔事》﹑《輝夜姬想讓人告白》和經典動畫《城市獵人》的周邊作品。《城市獵人》再次進入大銀幕，粉絲可以即埸選購日版精品及預售《城市獵人劇情版－新宿 Private Eyes》電影換票証。30 周年的人氣經典作品，粉絲們要把握這次機會，看「孟波」在大銀幕帶來什麼回憶和驚喜。

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