【火焰之紋章 風花雪月】80小時爆機無劇透評價：難度低劇情佳　

《火焰之紋章 風花雪月》(聖火降魔錄/Fire Emblem Three House) 是火紋系列久違了的家用機平台作，今集玩校園育成，又有得選3個學級、多重結局，同以往玩法好不同。好玩與否，以下同大家評測：

戰略選擇更多 各種便利簡化

《火焰之紋章 風花雪月》的戰棋玩法今集有不少變更，加入計策、騎士團，淡化了劍槍斧的相剋，亦有上作的戰技系統。在實際玩時多了很多戰略上的選擇，像一招「神速態勢」已經能令攻堅時的戰略有重大變化，而武器能修理、遠距離回復/救援/傳送等魔法使用次數多等，亦令戰略流程變得更簡單容易。今作經常都會出現有防禦護甲的大型魔物，就算不是一線戰力的角色，亦有很多使用計策破護甲的參與機會。比較可惜的是遊戲除了主線的戰鬥外，其他的自由與外傳戰鬥都經常翻用同一版圖。

今作戰鬥切換極流暢，還可以隨時ZOOM近看角色及士兵

在危險範圍外佈陣後，除了傳統「拉打」還可以用神速強攻

難度系列最低 戰略趣味大不如前

火焰之紋章舊作以難度見稱，舊世代要救村、不死一人通關已經需搞盡腦汁，就連中途要打鬥技場賺點錢及升級都會險象環生，一死又要重新玩過。而近年作品明顯難度一直調低，由《新・紋章之謎》加入的「休閒模式」、《覺醒》「配種」的超強子女，到《Echoes》的「ミラの歯車」悔棋系統，系列是慢慢走向易玩、大眾化。來到今作《風花雪月》更是變本加厲，悔棋的「天刻之脈動」次數極多，多到基本上可以用來為角色凹點。而且敵人強度偏低、而AI又大幅弱化，連最基本的集中火力圍死我方行錯步單位，都變成傻傻的分散攻擊。加上育成系統令我方能很快變強及轉職，以及各種便利系統。種種因素之下就算玩困難難度，都比以往作品更加輕鬆。對於新玩家來說自然是易入門，但對於舊玩家來說戰略趣味就不夠候，有點像玩開Dark Souls轉了去玩三國無雙，很少有想破頭後終於過到難關的成功感。

巨型魔物有2~3條HP，但用計策圍攻破甲便可令其無法行動

角色眾多、有內涵及特色 慢慢帶出故事

《火焰之紋章 風花雪月》3個學級學生加上教師等，能成為同伴的角色極多。而像《覺醒》及《if》那樣角色之間亦有極多的支援劇情，隨著支援等級解鎖。今作的角色都是各有特色，而且每一位都有充足的設定與背後劇情。像是國家的貴族傳統、角色身世、紋章之謎等，很多都在支援劇情中交代出來，而且除了與主角的，還有角色之間的劇情，常常能描繪出一個更充實的世界觀。而且很多角色的設定都不是無中生有，像膽小怕事的家裡蹲、風流成性的花花公子、極度自卑的自認不幸角色等，當慢慢解開角色劇情時往往能得知當中原因。而值得一讚的亦是遊戲數十名角色交錯，極多劇情對話都有齊聲優出色的全語音，加上已支援繁中字幕，很多時令人想慢慢聽完對話。

像覺醒或if 那樣，今作的 Character Game 成份也頗重

每位角色都有其經歷及故事，塑造出的性格全都有原因

育成要素繁複節奏慢

《火焰之紋章 風花雪月》極大比重放了在育成環節。其日曆式每周自由行動、校園生活、角色互動及月尾大事件，如此有規律的玩法某程度上很像近代《PERSONA》女神異聞錄。這樣的設計著重於與其他角色的培育、關係，但也令遊戲的節奏變慢了很多。雖然你可以使用自動育成以及整個月跳過，但這樣又會錯失了很多角色劇情與報酬，如果不喜歡看劇情的話，玩下去可能會覺得頗悶，而且遊戲的上半部與下半部雖然分校園篇及戰爭篇，但此套路卻是一樣。

校園散步像前作的行主城，不過更有RPG 感覺，每月角色不同對白都有全語言

育成環節比較千篇一律

成長自由度受職業所限

在角色育成方面，雖然有很多的技能選擇，例如可以學劍又學弓、學魔法又學格鬥，但是技能運用卻深深受到職業所限制。第一是職業有分「能否使用魔法」，如果學了魔法又做格鬥家就會變得不能使用。另一方面成長又往往受到最高階的職業影響。為了能升至最高階職業，就要迫著學那職業的三項技能，變相限制了技能選擇，而問題關鍵就在於最高階的選擇實在太少。

三線劇情豐富 耐玩度極高

《火焰之紋章 風花雪月》的主線劇情並非陳腔濫調的皇道劇，其展開往往令人驚喜，亦會出現一些令人痛心的場合。從遊戲經歷前半部學園篇到後半部戰爭篇，能體會到角色們的成長與覺悟。今集亦有12個紋章血統，設定上其實有點《聖戰之系譜》。此作也是全系列中最耐玩的作品，筆者不常常跳過劇情，玩畢一次遊戲已花了80小時。如果要玩齊遊戲3.5條主線的話，相信要花上150小時以上(跳過已看過的劇情)。幸好遊戲有提供繼承系統，二周目時育成能更加快捷方便，不能還是那個難度太低的問題，二周目時又沒解鎖Lunatic瘋狂難度（之後才會免費Update），令遊戲的挑戰性失色不少，變成了看劇情遊戲多於戰略遊戲。

今集除了耐玩度，劇情腳本應該也是fans心中數一數二的了

總結：入門良作、角色及劇情比重大

《火焰之紋章 風花雪月》今作的大幅度變化令系列出現新的轉變，其結果是令筆者樂見的。看到角色漸漸地成長及建立關係，再來到戰爭篇的轉變，令人很易投入其中，部份角色的互動更是令人討喜。不過如此變化也帶來節奏慢、育成煩、隊伍過強、戰略成份不足等問題，難度平衡與版圖設計也未見到很有心思，可說是未算完美。不過如果你喜愛看精彩劇情，不介意戰略部份難度低一點，此作也是很不錯的選擇。