【火焰之紋章 風花雪月】80小時爆機無劇透評價：難度低劇情佳　

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

《火焰之紋章 風花雪月》(聖火降魔錄/Fire Emblem Three House) 是火紋系列久違了的家用機平台作，今集玩校園育成，又有得選3個學級、多重結局，同以往玩法好不同。好玩與否，以下同大家評測：

戰略選擇更多　各種便利簡化

《火焰之紋章 風花雪月》的戰棋玩法今集有不少變更，加入計策、騎士團，淡化了劍槍斧的相剋，亦有上作的戰技系統。在實際玩時多了很多戰略上的選擇，像一招「神速態勢」已經能令攻堅時的戰略有重大變化，而武器能修理、遠距離回復/救援/傳送等魔法使用次數多等，亦令戰略流程變得更簡單容易。今作經常都會出現有防禦護甲的大型魔物，就算不是一線戰力的角色，亦有很多使用計策破護甲的參與機會。比較可惜的是遊戲除了主線的戰鬥外，其他的自由與外傳戰鬥都經常翻用同一版圖。

今作戰鬥切換極流暢，還可以隨時ZOOM近看角色及士兵

在危險範圍外佈陣後，除了傳統「拉打」還可以用神速強攻

難度系列最低　戰略趣味大不如前

火焰之紋章舊作以難度見稱，舊世代要救村、不死一人通關已經需搞盡腦汁，就連中途要打鬥技場賺點錢及升級都會險象環生，一死又要重新玩過。而近年作品明顯難度一直調低，由《新・紋章之謎》加入的「休閒模式」、《覺醒》「配種」的超強子女，到《Echoes》的「ミラの歯車」悔棋系統，系列是慢慢走向易玩、大眾化。來到今作《風花雪月》更是變本加厲，悔棋的「天刻之脈動」次數極多，多到基本上可以用來為角色凹點。而且敵人強度偏低、而AI又大幅弱化，連最基本的集中火力圍死我方行錯步單位，都變成傻傻的分散攻擊。加上育成系統令我方能很快變強及轉職，以及各種便利系統。種種因素之下就算玩困難難度，都比以往作品更加輕鬆。對於新玩家來說自然是易入門，但對於舊玩家來說戰略趣味就不夠候，有點像玩開Dark Souls轉了去玩三國無雙，很少有想破頭後終於過到難關的成功感。

巨型魔物有2~3條HP，但用計策圍攻破甲便可令其無法行動

角色眾多、有內涵及特色 慢慢帶出故事

《火焰之紋章 風花雪月》3個學級學生加上教師等，能成為同伴的角色極多。而像《覺醒》及《if》那樣角色之間亦有極多的支援劇情，隨著支援等級解鎖。今作的角色都是各有特色，而且每一位都有充足的設定與背後劇情。像是國家的貴族傳統、角色身世、紋章之謎等，很多都在支援劇情中交代出來，而且除了與主角的，還有角色之間的劇情，常常能描繪出一個更充實的世界觀。而且很多角色的設定都不是無中生有，像膽小怕事的家裡蹲、風流成性的花花公子、極度自卑的自認不幸角色等，當慢慢解開角色劇情時往往能得知當中原因。而值得一讚的亦是遊戲數十名角色交錯，極多劇情對話都有齊聲優出色的全語音，加上已支援繁中字幕，很多時令人想慢慢聽完對話。

像覺醒或if 那樣，今作的 Character Game 成份也頗重

每位角色都有其經歷及故事，塑造出的性格全都有原因

育成要素繁複節奏慢

《火焰之紋章 風花雪月》極大比重放了在育成環節。其日曆式每周自由行動、校園生活、角色互動及月尾大事件，如此有規律的玩法某程度上很像近代《PERSONA》女神異聞錄。這樣的設計著重於與其他角色的培育、關係，但也令遊戲的節奏變慢了很多。雖然你可以使用自動育成以及整個月跳過，但這樣又會錯失了很多角色劇情與報酬，如果不喜歡看劇情的話，玩下去可能會覺得頗悶，而且遊戲的上半部與下半部雖然分校園篇及戰爭篇，但此套路卻是一樣。

校園散步像前作的行主城，不過更有RPG 感覺，每月角色不同對白都有全語言

育成環節比較千篇一律

成長自由度受職業所限

在角色育成方面，雖然有很多的技能選擇，例如可以學劍又學弓、學魔法又學格鬥，但是技能運用卻深深受到職業所限制。第一是職業有分「能否使用魔法」，如果學了魔法又做格鬥家就會變得不能使用。另一方面成長又往往受到最高階的職業影響。為了能升至最高階職業，就要迫著學那職業的三項技能，變相限制了技能選擇，而問題關鍵就在於最高階的選擇實在太少。

三線劇情豐富 耐玩度極高

《火焰之紋章 風花雪月》的主線劇情並非陳腔濫調的皇道劇，其展開往往令人驚喜，亦會出現一些令人痛心的場合。從遊戲經歷前半部學園篇到後半部戰爭篇，能體會到角色們的成長與覺悟。今集亦有12個紋章血統，設定上其實有點《聖戰之系譜》。此作也是全系列中最耐玩的作品，筆者不常常跳過劇情，玩畢一次遊戲已花了80小時。如果要玩齊遊戲3.5條主線的話，相信要花上150小時以上(跳過已看過的劇情)。幸好遊戲有提供繼承系統，二周目時育成能更加快捷方便，不能還是那個難度太低的問題，二周目時又沒解鎖Lunatic瘋狂難度（之後才會免費Update），令遊戲的挑戰性失色不少，變成了看劇情遊戲多於戰略遊戲。

今集除了耐玩度，劇情腳本應該也是fans心中數一數二的了

總結：入門良作、角色及劇情比重大

《火焰之紋章 風花雪月》今作的大幅度變化令系列出現新的轉變，其結果是令筆者樂見的。看到角色漸漸地成長及建立關係，再來到戰爭篇的轉變，令人很易投入其中，部份角色的互動更是令人討喜。不過如此變化也帶來節奏慢、育成煩、隊伍過強、戰略成份不足等問題，難度平衡與版圖設計也未見到很有心思，可說是未算完美。不過如果你喜愛看精彩劇情，不介意戰略部份難度低一點，此作也是很不錯的選擇。

【火焰之紋章 風花雪月】80小時爆機無劇透評價：難度低劇情佳　
OpenRA重現《紅色警戒 2》計劃加入新單位！自由選擇遊戲陣營
【Rockman X DiVE】手遊8月推國際版測試　洛克人X電腦世界作舞台
《碧藍幻想 Versus》RPG模式明年登場　豐富主線配個別任務吸新手
大熱2D格鬥遊戲《Guilty Gear 聖騎士之戰》新作宣傳片曝光
《勇者鬥惡龍XI S》體驗版難度升級　《魔導少年》漫畫家設計服裝
【火焰之紋章 FE 風花雪月】攻略　爆機後二周目獎勵及承繼元素
LOL變格鬥Game？英雄聯盟廠商RIOT員工 EVO 19 漏口風
《BioHazard生化危機》新作現世？社交平台開發中封測招募開始
秘密結社題材遊戲《秘密政府》現世　取材自18世紀歐洲
《全軍破敵》卡牌對戰《Total War：Elysium》首發中國 PC／手機
【火焰之紋章 風花雪月】攻略　10 個必知技巧、小秘技、小知識
重溫經典！ 初代《Diablo》暗黑破壞神網頁版 Browser即開免費玩
跨媒體企劃《神田川 JET GIRLS》10月推出　少女水上對決展開
《Daemon X Machina》9月上架 前傳動畫「Order Zero」公開
《羅德斯島戰記》30周年紀念體驗版秋天上架 玩家勇闖迷宮歷險
出版21年《GameStation》休刊！業界人士討論紙媒寒冬轉型求生　
【火焰之紋章 風花雪月】攻略　 5年前後變更點及注意事項
新櫻花大戰 Sakura Wars PS4 上海華擊團、最新戰鬥畫面公開
科幻風動作冒險 RPG《The Outer Worlds》將推Switch移植版
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。