《FIFA 20》Volta 街頭足球評測：壓縮版 11 人比賽　街波感不足

《FIFA 20》將在 27 日推出，成為 EA Access 會員的更可早在 19 日搶先玩到這隻年度足球大作。早前筆者已經在 DEMO 試玩中分享了《FIFA 20》的遊玩手感和改進，今次就想集中討論新模式「Volta」。EA 做街頭足球並非最新的嘗試，12 年已推出《FIFA Street》獨立遊玩街頭足球，「Volta」可說是把《FIFA Street》放入《FIFA》系統內，讓玩家可以在同一隻遊戲內玩到兩種截然不同的足球比賽。

正規比賽的壓縮版

《FIFA 20》的「Volta」為了令玩家可以馬上投入遊戲，使用了原來 11 人比賽的系統，包括操作﹑球員動作﹑足球物理等，都是和《FIFA 20》的正規比賽同一個引擎，玩家無須重新習慣。可是，筆者玩上手後就覺得這是一個不太好的選擇。首先，街球足球和正規 11 人足球是兩種完全不同的運動，雖然踢同一個足球，但遊戲的節奏感和踢法大相逕庭。

取代 Alex Hunter 的故事mode，不過改踢街場（《FIFA 20》遊戲截圖）

《FIFA》的節奏一直都過快，來到 Volta 更再次加速，不過這本來不是大問題，最重要的是 Volta 直接用 11 人比賽的球員動作。踢街埸，就是想使用花式過人，或用誇張的傳球動作和射門動作得分。但玩家在 Volta 只能使用原來已有的 skill moves，沒有專門為街埸而設的花式。原有的花式是需要多一點空間使用，來到細埸後發揮空間變少，過人的難道大增，令街埸本來的爽快感不足。取而代之，要用傳球拉出空位和突破，可是在 5v5 的比賽中，一個半場就塞死了 7-8 個球員，成功傳球突破的空間也不足。結果就令到 Volta 有種處於正規比賽和街頭足球間的尷尬，整體遊玩感覺不太好，不論節奏還是爽快程度都未到達應有水準，如果以為加入五花百門的時裝和音樂就等於街球足球的話，作為多年《FIFA》粉絲真的略有失望。

如果沒有玩過《FIFA Street》的玩家，可以看以下片段了解當時的花式和節奏都做得更好：

炮彈射球

雖說 Volta 是使用《FIFA 20》的引擎，但可是 Volta 的球員感覺更輕，使用 skill moves 時應有的重量感欠缺，可是射門力量卻超過 99 水平。玩家在 Volta 可如 ProClub 級自訂球員，能力值由 68/69 開始提升，起初的變向﹑傳球等能力不足，筆者是可以理解的，畢竟玩了很多年的 Pro Club，明白到能力值影響真的很大。可是，不論能力值有多低，電腦還是玩家的射門力量都非常過份，每次都好像衝力射球般踢向龍門。再加上球埸細，沒有越位規則，龍門基本上不能沒收射門，只有撲出，導致經常出現二次﹑三次進攻射門機會，沒有用個人能力扭過對手再輕巧得分的街波感覺。

分有三個不同的模式，故事﹑線上對戰和巡迴賽（《FIFA 20》遊戲截圖）

如 ProClub 自訂人物的能力（《FIFA 20》遊戲截圖）

有讚有彈

說完這麼多個人意見後，Volta 是否一文不值呢？當然不是。筆者連續玩了大約 5 小時，最享受的就是遊戲的配樂。EA 有特意為 Volta 找來很多「啱 feel」的Hip hop 音樂，這是最令人投入的地方。目前還是提早遊玩階段，估計 27 日會再有更新推出，希望到時 EA 會對遊戲性作出改善。以現在的玩後感去看，玩家流入 Volta 的機會不大，應該都仍以 UT 和 ProClub 為主，那就等於浪費了一個新模式。