PS4中斷Facebook支援　無法分享影片截圖、取用fb頭像/加fb朋友

遊戲動漫
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PS4 近日更新 Firmware Version 7.00，加入16人派對功能，不過同時卻也對一個功能進行削減，就是停止了對 Facebook 的支援：

PS4於即日起停止對Facebook提供支援，意味著玩家的遊戲截圖、遊戲影片無法透過Facebook來進行分享，直播亦無法。除此之外，玩家亦無法連結Facebook，進行例如加入Facebook連絡人成朋友、或者更換成Facebook個人頭像等功能。

筆者查看PS4系統，分享功能現時已沒有了Facebook一項

PlayStation亦於官方的支援網站刊出有關的更改並致歉。而今次變動的原因其實是來自Facebook，因應美國聯邦貿易委會員要對於用戶私隱的部份作出修改(早前Facebook因劍橋分析事件，無法保護用戶私隱而被罰了50萬英鎊)。當中Facebook就明確表示將會立即停用持續地取用Facebook朋友資料的第三方組織，得出的結果有兩個就是Mircosoft及Sony。因為舊的程式碼容許Facebook的資料被第三方不斷取用，Facebook承認錯誤並致歉。Facebook提出了將會修正其API，加強資料取用的安全性及防止資料被濫用。根據KOTAKU的報導，Facebook現時是與PS商討新的合約，一旦達成協議後便會恢復功能。不過在新約未達成之前，用戶都無法在PS4用到Facebook功能。

因應私隱問題，Facebook早前有發表文章對第三方組織取用資料進行審視及清理

資料來源:

Removal of Facebook Integration on PS4

Cleaning Up Data Access for Partners

The PS4 No Longer Connects To Facebook

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