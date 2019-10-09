PS4機主留意！ 像真度極高副廠DUALSHOCK 4流出 換手掣前要小心

最近接連有Monster Hunter World Iceborne、Borderlands 3、鍊金術士等大作推出，可能不少玩家都有需要換一隻新的手掣；如果打算最近要換新的DUALSHOCK 4，記得要留意會否誤買「假貨」。

一位化名CJH的網民發表，指一款和原廠PS4手掣（DUALSHOCK 4）像真度極高的副廠手掣即將流出市面，並提供了比對照片（已取得原作者授權使用其圖片）。

依圖片所示，這隻副廠手掣和原廠黑色DUALSHOCK 4的相似度是極高，除非拿上手仔細比對，否則根本難以辨別；可想像若是未拆開包裝之前，完全可以魚目混珠，較人難辨真偽。

驟眼之下真的不會分辨到這隻不是正版的DUALSHOCK 4。

CJH仔細對比了副廠和原廠手掣的分別，單看正面的話，驟眼之下副廠手掣除了整體外型較為「胖」之外，幾乎看不到任何分別，就連喇叭的洞數都是一樣。只有在背面的規格型號貼紙，以及在L2/R2附近的螺絲位置才能看到較明顯分別（按圖放大）。

+ 2

當然不是說副廠手掣就不能使用，一般來說PS4的副廠手掣大都能正常運作；唯一擔心的是有無恥商人將這些像真度極高的副廠手掣當成是正版手掣、以正版價錢發售（DUALSHOCK 4的香港官方建議零售價為398港元），從而謀取暴利。而其實副廠手掣在機身上印上Sony logo這個做法也很有問題，讓人無法不覺得生產這隻手掣的副廠是「立心不良」。雖然暫時未見香港市面上有售賣這款手掣，但PS4用家們如果最近有需要更換新的DUALSHOCK 4的話，記得在購買前認清是否正貨。