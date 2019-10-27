【Logitech G604 電競滑鼠】一般電競專用mouse售價都較高，而用作練習時用的入門版本亦未見平，羅技（Logitech）日前推出的G604電競無線滑鼠，定位放於入門級，但亦不乏多項自定功能，包括軟件設定及硬件韌體更新，同時有獨立的遊戲設定檔及預錄巨集（Marco）輸入，練功時更得心應手！

Logitech G604 無線電競滑鼠售價HK$799.00，屬Logitech G系列入門級產品，支援更準確LIGHTSPEED無線技術（須使用專屬USB接收器）同時，亦支援藍牙雙無線連接，基本上可以遊戲及辦公雙用無線設備，支援100至16,000dpi解析度 / 移動速度、LIGHTSPEED 無線回報速率每毫秒1000Hz，採用HERO 16K感應器接收表現，與上一級G502電競滑鼠屬同級表現，只是在外型設計上G604沒有將G502或更高級的G903旗艦級電競滑鼠一樣，加入砝碼調節重量，同時改為使用2A電池提供240小時遊戲時間、待機5.5月續航力，抽起無線充電功能所以在售價上G604售價更大眾化，135克重量（連2A電池）更適合攜帶外出長期使用。

Logitech G604無線電競滑鼠與G502屬同級電競裝備，抽起部分功能令售價更大眾化 【鄧鴻至 攝】

+ 3 + 2

15鍵自訂控制鍵

Logitech G604無線電競滑鼠可提供15個可自訂控制鍵，透過 G Hub 軟件（支援Windows / Mac版）設定不同環境下各鍵提供的功能，可以改變每個鍵用法甚至自行錄下鍵盤上按鍵動作，例如在射擊遊戲中換彈同時拆除滅聲器 / 加榴彈發射器等，將多個複雜動作錄制成一鍵按出功能，可指定個別遊戲中使用而不影響平常使用；而同時G Hub亦偵測滑鼠的硬件韌體（Firmware）版本，由Logitech提供更新，更新韌體可用軟件保持在LIGHTSPEED及藍牙接收之間的通訊能力，亦為更多遊戲中漸趨複雜的按鍵組合提供更彈性的設定及擴充性。