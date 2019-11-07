【Blizzcon 2019】Overwatch 2試玩後感：PVE有如魔獸世界打副本

【Blizzcon 2019】今年暴雪嘉年華除了《Diablo IV》暗黑破壞神4之外，另一個最重磅的發布當然是《Overwatch 2》鬥陣特攻2了，宅民恆仔亦有在Blizzcon現場親身試玩，以下送上簡單報告。

《Overwatch 2》到底如何運作？

遊戲製作人指他認為《Overwatch 2》是正式續集，因為內容量非常多，比起整個第一集都還要更多。雖然製作人這麼說，但以玩家角度來看還是當成是大型資料片（類似WoW的改版）會比較容易理解：當《Overwatch 2》正式推出後，原《Overwatch》的客戶端將會同步升級，兩者共用Server、地圖以及英雄，玩家亦不用購買《Overwatch 2》已可享用升級後的引擎、畫面和新模組。而原《Overwatch》玩家的所有進度包括等級、物品、成就、造型等均會全部保留。

+ 3 + 2

可以說，最主要的分別就是原《Overwatch》玩家不能遊玩《Overwatch 2》新增的PVE內容。如果你是因為PVP才加入《Overwatch》，那麼或者你就不需要購買《Overwatch 2》了。

+ 4 + 3 + 2

PVE模式頗有趣！勁似MMORPG打副本

目前官方公布的《Overwatch 2》新內容有故事模式以及英雄任務，前者就等同劇情模式，後者據官方說是是一些「有高度重玩性」的關卡，玩法是經典4人協力，需要一直沿關卡前進達成任務目標，玩起來有些像Left 4 Dead 2或World War Z。

+ 14 + 13 + 12

而在PVE內容中玩家的角色可以提升等級，達到一定等級之後可解鎖天賦，為角色帶來不同的客製強化，而每個階段的天賦都是2選1。以Tracer為例，其中一個天賦是脈衝炸彈可以引發連鎖爆炸，又或每次使用技能時都會填裝主武器雙槍的彈藥。玩家可以按自己的喜好、隊友組合以及任務內容來更變天賦，以求更容通關。

在故事任務中將會指定英雄編成，在筆者試玩的里約熱內盧關卡中的成員為Lucio、Tracer、Reinhardt及Mei。4人協力本來就是個相當受歡迎的玩法，而《Overwatch》原本就有的坦、補、DPS系統在PVE關卡中很好地發揮，你需要齊心協力、分工合作，靈活運用坦、補以及DPS的特性，才能順利地通關：例如補（Lucio）如果離開了坦克的保護範圍，很容易就會被集火倒下，而一旦沒了補師很快就會滅團。除了站位外還有強敵、控場、部位破壞等概念，整體來說有點像在FF14或WoW打副本，只是換成了第一身射擊的玩法。

個人覺得這類協力副本式玩法是挺有趣，但另一方面，若單就試玩關卡論，地圖十分直線，敵人的種類也很有限，如果其他的故事任務以及英雄任務都是類似內容，可能不會太耐玩；這方面就要看你相不相信開發團隊會繼續豐富內容、造出更多樣化的關卡設計和敵人配置了。

PVP內容亦會升級：新Push模式

當然《Overwatch 2》新增的不單是PVE內容，在PVP方面亦會加以強化，在Blizzcon中公開的有新的Push模式：此模式可說是傳統Payload模式的變體，雙方隊伍各有一個「推車」機械人，推進距離更深入的一隊獲勝。

可惜筆者在現場未有機會試玩，沒有心得可以提供。

總結：可以期待

畢竟很多玩家其實對Overwatch的美術以及角色都很感興趣，但因為不擅長或不喜歡PVP玩法而卻步；《Overwatch 2》便是這類PVE玩家加入的好機會。據官方在訪問中的說法，目前《Overwatch 2》仍然在開發早期，相信不會那麼快玩得到；而目前的資訊還太少，很難推測《Overwatch 2》最後出來會是好是壞，但不妨保持關注。

《Overwatch 2》官方網頁