【超音鼠 Sonic The Hedgehog 電影】90年代除了任天堂Mario是遊戲界經典標誌角色外，SEGA的「吉祥物」超音鼠（Sonic The Hedgehog）亦是極受歐美玩家歡迎的角色，柏拉蒙（Paramount）電影公司更於去年宣布開拍超音鼠大電影，不過數月前公開的第一段預告片引起玩家超強烈負面反應，逼得導演也要出來公開回收並更改CG設定，因此推遲上映日期至2020年；日前第二段預告片終於公開，似乎電影公司真的聆聽民意，回應Sonic Fans三大訴求！

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SEGA 超音鼠《Sonic The Hedgehog》 大電影原定2019年11月8日上映，但於4月公開的預告片中，超音鼠外貌實在嚇怕多年「超粉」，逼得電影導演Jeff Fowler也在Twitter發文，願意為超音鼠改頭換面更迎合Fans口味。事隔6個月後，新的預告片終於發放，並進一步透露更多內容！

而2019年4月發表後劣評如潮的預告片如下：

在新片中網民對早前4月舊片中Sonic的三大投訴位，細眼、多毛、牙齒太多的驚嚇位，在新預告片中變為大眼、幼毛及一排過的牙齒，比較接近動畫的設計，有Fans亦在Twitter感謝導演Jeff Fowler為《超音鼠》大電影作出改變！