【JUST DANCE 2020】迪士尼動畫電影《魔雪奇緣 2》（Frozen 2）剛上映，最關心的焦點當然是新片主題曲；上集主題曲「Let it Go」，這次換來新曲「Into the Unknown」，將冰雪女王 艾沙（Elsa） 、安妮（Annie）及一眾朋友進入完全未知國度的探險心情徹底透露！Ubisoft遊戲《JUST DANCE 舞力全開 2020》配合電影上映亦同步發放新主題曲跳舞版本，學唱學跳有歌詞，一次滿足三個願望！

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《魔雪奇緣2》主題曲「Into the Unknown」可於《Just Dance 舞力全開 2020》免費下載【Ubisoft】

《Baby Shark》都有最親切

《Just Dance 舞力全開 2020》早前亦收錄過不少流行曲，亞洲方面有台灣天后 蔡依林《怪美的》、 美國Billboard長期冠軍歌、Panic! At the Disco 《High Hopes》、韓國女子天團Twice主打歌《Fancy》，更加奇妙的是小朋友最懂唱的《Baby Shark》也有收錄在遊戲中；《Just Dance》系列於PS4、Xbox One、任天堂Switch，以體感控制測定玩家的跳舞動作，配合遊戲顯示動作或跟隨遊戲示範動作，正確舞姿兼節拍準確獲取最高分數！

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《魔雪奇緣2》主題曲「Into the Unknown」現可透過《Just Dance 舞力全開 2020》的更新免費下載遊玩，以下示範影片讓大家先睹為快、重覆練習！