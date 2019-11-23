【MHW ICEBORNE攻略】地平線合作第一彈　必造超靚武器飾物

【MHWI / ICEBORNE 攻略】11月機迷們仍然很忙，除了不少作新推出外MHW ICEBORNE也持續更新，以下為地平線Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds合作活動第一彈內容整理。

第一彈合作活動規模並不大，只有一個活動任務，完成掉落的特殊票券則可用來製作新的輕弩以及武器飾物，全部製作共需要5張票券（武器3張飾物2張）。而任務「前往冰封荒野」則是在凍土討伐雷狼龍，雖然這隻雷狼龍的侵略性明顯比平時高，體力也更多，但始終不是歷戰種攻擊力不算高，已齊裝的Master級獵人打起來沒有壓力可言，平均10~12分鐘便可打到其瀕死再捕捉過關。

相信大家都懂了，就是打這些活動任務，最好是用激運券+高級餐券食御神酒定食取貓的幸運，出多一張券就打少一場呀。

如果是剛入坑玩Monster Hunter的獵人則可能會比較辛苦，緊記雷狼龍是發怒時間比較少的魔物，一見到其不發怒（左下角心電圖不是黃色時）就馬上用飛翔爪將佢擊飛，便可大大降低討伐難度。

用票券製作的武器風暴槍(試作)是輕弩，是Rare9武器，擁有目前輕弩中第二高的面板攻擊力（僅次於金獅子，但金獅輕弩是負會心），但是可用的彈種和速射性能都差得可憐，目前來說在實戰中沒什麼作用。不過官方已表面（其實不用表面也預想得到）在12月的第2彈合作活動作將可以強化這一把輕弩，所以現在不用心急，先把武器造出來後等12月吧。

至於飾物focus相信只要玩過地平線的朋友都很熟悉了，原作中是戴在額頭上的，來到MHWI則變成掛在武器上的光環，極之美觀，而且最重要是夠顯眼，不像之前的布或水晶一樣在戰鬥中基本上看不到，必整。