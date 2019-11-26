【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略：必拎兩大神器提升捕捉率及孵蛋率

【Pokemon 寶可夢 劍盾 攻略】除了寶可夢本身之外，遊戲的各種功能性道具以及寶可夢攜帶道具也是重要，以下介紹遊戲兩大必拎神器，只要獲得便可以提升會心捕捉率以及孵蛋速度，絕對是必取的道具。

劍盾中有個神級道具「防晃護符」和「圓形護符」，只要取得便會自動發揮效果（不需讓寶可夢攜帶），前者可提升會心捕捉率，後者則提高孵蛋速度。

要取得這兩個道具並不困難，首先玩家需要完成遊戲主線（連二周目），然後去戰競鎮中間廣場左手邊的酒店，乘電梯上二樓（在電梯門前按A）後在左邊第一間客房和NPC「GameFreak森本」（neta GameFreak的遊戲及寶可夢設計師森本茂樹，之前幾集Pokemon都有他的NPC登場）戰鬥，勝利後即可獲得「圓形護符」。之後每天可以和他戰鬥一次，但不會再有特殊獎勵了。

GameFreak森本的戰鬥採用雙打制及可使用極巨化，隊伍成員為魔靈珊瑚、八爪武師、巨炭山、多龍巴魯托、巨石丁和卡比獸（極巨化）。不過其隊伍只在65級左右，對於已完成遊戲有兩隻神獸在手的玩家來說沒有任何難度可言。

打完GameFreak森本之後，去同一層旁邊的房間，可以見到其他以遊戲團隊成員為原型的NPC，和醫生型NPC對話即可拿到「防晃護符」。會心捕捉就是丟出精靈球後只需經過一次晃動判定就能成功捕捉（會見到精靈球先在半空中搖一搖才落地），基本上一星發動就等同已經成功（畢竟很少第一次晃動就被掙脫），對於儲圖鑑來說極有幫助。

這位NPC還會請你完成圖鑑之後拿給他看，到時應該還會有其他獎勵，不過筆者離收齊圖鑑還十分遙遠，若有朝一日收齊後再作報告。