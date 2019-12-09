刀劍神域 彼岸遊境 特典內容公開、推出日確定　中文宣傳片即時睇

【刀劍神域 彼岸遊境】早前 Bandai Namco Entertainment 公布過，人氣輕小說改編動漫作品《刀劍神域》（SWORD ART ONLINE）最新動作遊戲作品《刀劍神域 彼岸遊境》（ ソードアート・オンライン Alicization Lycoris / SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris）將會推出，日前官方再公布預定推出日期、最新遊戲特典內容，同時將中文版遊戲宣傳片公開！

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明年中3平台推出

Bandai Namco Entertainment 日前再公開有關《刀劍神域 彼岸遊境》（SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris）推出日期資料，帶有中文字幕的中文版 PS4／Xbox One版本將於2020年5月21日推出、而PC（STEAM）平台版於將在5月22日才推出。

《刀劍神域 彼岸遊境》繁體中文首批限定版、

《刀劍神域 彼岸遊境》除一般版及豪華版外，Bandai Namco亦公布首批限定版，限定版會有特製收納盒收藏遊戲光碟及特別遊戲封面，亦附送特別內容Blu-ray、原聲BGM及廣播劇CD連劇本，電擊Nerve Gear Vol.6小冊子及下載代碼。

↓↓《刀劍神域 彼岸遊境》最新中文宣傳片↓↓

《刀劍神域 彼岸遊境》以系列最新一季動畫《刀劍神域 Alicization》為主題，故事舞台設定於虛擬世界「Underworld」的人工智能世界，玩家化身為主角桐人與人工智能新角色「Eugeo」相遇展開新冒險， 完成終極目標機密計畫「Project Alicization」！