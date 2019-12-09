刀劍神域 彼岸遊境 特典內容公開、推出日確定　中文宣傳片即時睇

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【刀劍神域 彼岸遊境】早前 Bandai Namco Entertainment 公布過，人氣輕小說改編動漫作品《刀劍神域》（SWORD ART ONLINE）最新動作遊戲作品《刀劍神域 彼岸遊境》（ ソードアート・オンライン Alicization Lycoris / SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris）將會推出，日前官方再公布預定推出日期、最新遊戲特典內容，同時將中文版遊戲宣傳片公開！

+11
+10
+9

明年中3平台推出

Bandai Namco Entertainment 日前再公開有關《刀劍神域 彼岸遊境》（SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris）推出日期資料，帶有中文字幕的中文版 PS4／Xbox One版本將於2020年5月21日推出、而PC（STEAM）平台版於將在5月22日才推出。

《刀劍神域 彼岸遊境》繁體中文首批限定版、

《刀劍神域 彼岸遊境》除一般版及豪華版外，Bandai Namco亦公布首批限定版，限定版會有特製收納盒收藏遊戲光碟及特別遊戲封面，亦附送特別內容Blu-ray、原聲BGM及廣播劇CD連劇本，電擊Nerve Gear Vol.6小冊子及下載代碼。

↓↓《刀劍神域 彼岸遊境》最新中文宣傳片↓↓

《刀劍神域 彼岸遊境》以系列最新一季動畫《刀劍神域 Alicization》為主題，故事舞台設定於虛擬世界「Underworld」的人工智能世界，玩家化身為主角桐人與人工智能新角色「Eugeo」相遇展開新冒險， 完成終極目標機密計畫「Project Alicization」！

【GGEN CROSS RAYS 攻略】高達 G世代 火線縱橫 後期10大精選機體
天宮櫻／真宮寺櫻新舊交替　《櫻大戰》系列七大經典回顧
Riot Games開發全新品牌Riot Forge　進一步擴展《英雄聯盟》宇宙
Frozen 2 / 魔雪奇緣2 愛莎參戰《隻狼SEKIRO》？Elsa PC MOD加盟
Switch《多啦A夢：大雄的新恐龍》公開　劇場馬拉松賀叮噹50年
【MHW ICEBORNE攻略】冥赤龍終極BOSS調查任務玩法介紹
【MHW ICEBORNE攻略】獄狼龍武器、防具性能評測
【Death Stranding】更新對付立心不良玩家　增可拆除載具防卡死
《Armored Core》迷空歡喜一場　新圖並非新作小倉康敬為誤解道歉
《Rune 2》開發團隊解散棄Game餘波未了　發行商索償一億美元
PS Awards 25周年紀念大獎　FF7、MGS、無雙2、MH2G全部公認神作
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。