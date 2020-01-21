日人氣coser伊織萌化身御坂美琴　試踢某科學超電磁砲T限時汽水機

輕小說《魔法禁書目錄》外傳、以「砲姐」御坂美琴為主角的《某科學的超電磁砲》的第三季電視動畫已在本月開播。官方為宣傳第三季《某科學的超電磁砲T》及手遊《魔法禁書目錄．幻想收束》，在1月20至26日期間，於新宿車站設置實體化的「砲姐腳踢汽水機」（とある電撃姫の蹴自販機）。
「砲姐」御坂美琴踢汽水機算係《魔法禁書目錄》一個幾深入民心的場面。男主角上条當麻黑仔，買水被汽水機食錢。初出的御坂美琴恥笑上条當麻，全力踢向汽水機，卻被上条當麻發覺她穿上PE褲打底。此幕後來在《某科學的超電磁砲S》中，以「砲姐」的視點重現。
《魔法禁書目錄．幻想收束》廠商Square Enix於1月20日在新宿車站內安置了一個「とある電撃姫の蹴自販機」：
人氣cosplayer伊織萌更化身御坂美琴示範踢機玩法。她在開幕儀式上踢機後表示「感覺不錯」，因為平時都沒有機會或不可以踢汽水機（點擊放大圖片細睇詳情）：
今日はとある科学の超電磁砲の記者発表会にて御坂美琴のコスプレをしてました！— 伊織もえ (@moe_five) January 20, 2020
あの自販機蹴りを再現できてすごく光栄でした！⸜(๑⃙⃘'ᗜ'๑⃙⃘)⸝(回転は危ないので出来なかったのですが)
26日まで常設で、蹴ったらステッカーが出てくるので、ぜひ新宿駅に遊びに来てね！（っ'-')╮ =͟͟͞͞🐛ﾌﾞｫﾝ pic.twitter.com/yvni0HxeJj
伊織萌表示為了踢得到部機，出席活動前特地去了跆拳道道場練一練。也不知道是講真定講笑。（點擊放大圖片細睇詳情，圖源）：
有趣的是，此部砲姐專踢汽水機不會跌汽水，而是有《魔法禁書目錄．幻想收束》限量版貼紙作獎品，共有12款。不過能不能全數嬴到就睇腳力同彩數了。
活動片段：
【期間限定】御坂美琴の名シーンを再現できる「蹴る自販機」、きょう20日より新宿駅に設置！— ライブドアニュース (@livedoornews) January 20, 2020
キックすると限定ステッカー（全12種）が1枚貰える。また、大当たりの「ビリビリチャンス」が出ると、特別な演出とともにステッカー全種をまとめてゲットできる。 pic.twitter.com/O2lm5vhzIY
伊織萌也為了cos砲姐，第一次買來超寬鬆的長襪來著，短裙下似乎都原汁原味穿有運動褲。不知道大家覺得還原度高不高？點都好，最近伊織萌也登上日本Photo Technique Digital 2月號封面，隨書附有2020年寫真日曆（點擊放大圖片細睇詳情）：
都睇到這裡，不妨回顧下伊織萌在C97的風采（點擊放大圖片細睇詳情）：
新宿砲姐腳踢汽水機只擺放到26日，近日遊東京的朋友經開新宿也可以去發洩發洩。