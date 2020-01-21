日人氣coser伊織萌化身御坂美琴　試踢某科學超電磁砲T限時汽水機

輕小說《魔法禁書目錄》外傳、以「砲姐」御坂美琴為主角的《某科學的超電磁砲》的第三季電視動畫已在本月開播。官方為宣傳第三季《某科學的超電磁砲T》及手遊《魔法禁書目錄．幻想收束》，在1月20至26日期間，於新宿車站設置實體化的「砲姐腳踢汽水機」（とある電撃姫の蹴自販機）。

「砲姐」御坂美琴踢汽水機算係《魔法禁書目錄》一個幾深入民心的場面。男主角上条當麻黑仔，買水被汽水機食錢。初出的御坂美琴恥笑上条當麻，全力踢向汽水機，卻被上条當麻發覺她穿上PE褲打底。此幕後來在《某科學的超電磁砲S》中，以「砲姐」的視點重現。

《魔法禁書目錄．幻想收束》廠商Square Enix於1月20日在新宿車站內安置了一個「とある電撃姫の蹴自販機」：

人氣cosplayer伊織萌更化身御坂美琴示範踢機玩法。她在開幕儀式上踢機後表示「感覺不錯」，因為平時都沒有機會或不可以踢汽水機（點擊放大圖片細睇詳情）：

伊織萌表示為了踢得到部機，出席活動前特地去了跆拳道道場練一練。也不知道是講真定講笑。（點擊放大圖片細睇詳情，圖源）：

+ 17 + 16 + 15

有趣的是，此部砲姐專踢汽水機不會跌汽水，而是有《魔法禁書目錄．幻想收束》限量版貼紙作獎品，共有12款。不過能不能全數嬴到就睇腳力同彩數了。

活動片段：

伊織萌也為了cos砲姐，第一次買來超寬鬆的長襪來著，短裙下似乎都原汁原味穿有運動褲。不知道大家覺得還原度高不高？點都好，最近伊織萌也登上日本Photo Technique Digital 2月號封面，隨書附有2020年寫真日曆（點擊放大圖片細睇詳情）：

都睇到這裡，不妨回顧下伊織萌在C97的風采（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 12 + 11 + 10

新宿砲姐腳踢汽水機只擺放到26日，近日遊東京的朋友經開新宿也可以去發洩發洩。