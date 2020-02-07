我的英雄學院反派名字涉嫌辱華？「丸太」令中韓網民眾杯葛

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【我的英雄學院取名辱華風波】堀越耕平漫畫《我的英雄學院》是新一代《週刊少年Jump》台柱，說是當今最紅王道少年漫畫也不為過。不過最近這本算是正正統統的熱血作品居然在Twitter引發「炎上」，還涉及中國、韓國和日本間極之敏感的歷史因素，也因此挑起了國仇家恨？

《我的英雄學院》一個反派角色的問題命名引起Twitter上廣大網民尤其是中國和韓國人極度不滿，紛紛要求漫畫作者堀越耕平及編輯改名，甚至揚言罷看。

算是正正統統的熱血作品《我的英雄學院》居然在Twitter引發「炎上」！

究竟是邊個角色個名出事、點解出事呢？即睇以下詳細圖解（點擊放大圖片細睇詳情）：

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相信睇完上面圖解，都不難明白為何「志賀丸太」一名會在社交網絡爆發炎上。有研究指，其實就連「志賀」這個姓也很有問題。因為真的有一種名為「志賀菌」的痢疾桿菌。志賀菌在1897年由日本細菌學家志賀潔發現，是人類細菌性痢疾最為常見的病原菌，主要流行於發展中國家。

而惡名昭著的731部隊除了在中國東北大搞殘酷變態的人體實驗，在1939年先後對浙江，湖南，山東，廣東等地發動多次大規模的細菌戰，造成大批平民死亡。所以「志賀丸太」的命名問題顯然易見，人物登場引起大批中國及韓國讀者憤怒，要封殺《我的英雄學院》。不少人覺得取名具侮辱性非常不妥，甚至有我英fans都感到悲憤失望（點擊放大圖片細睇詳情）：

不過都有不少忠粉紛紛要求堀越耕平修改角色名字。還有Twitter網民（韓國人為主）集體「Don't Use '丸太'」。

大陸網民更直接，用「廣島」、「長崎」兩個1945年被美軍原子彈夷平的城市作角色名「回敬」作者堀越耕平：

今次的公關災難相信都幾難化解。《週刊少年Jump》編輯部已發通知，聲稱起出一個令人聯想起過去史實的名字並非作者和編輯部的本意。所以跟作者商議後決定為角色改名。無論如何，編輯部同作者堀越耕平已在Twitter出文致歉（點擊放大圖片細睇詳情）：

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