Switch《Cooking Mama: Cookstar》涉未經授權推出 現貨或成絕版

【Cooking Mama Cookstar 涉嫌未經許可推出】上月初人人玩Switch 《動物之森》（集合吧！動物森友會》時，遊戲店突然有售《Cooking Mama: Cookstar》，據說是美國、歐洲及澳洲提早推出的平衡進口版遊戲；事隔數周，Cooking Mama 日本製作官方突然公告，原來該遊戲是「未經授權發行」！

上月《Cooking Mama: Cookstar》突然返貨，原來是製作公司「偷跑」 【網上圖片】

《Cooking Mama》遊戲製作公司 Office Create Corp（株式会社オフィスクリエイト）於4月15日突然發出公告，該公司於2018年8月授權美國 康涅狄格州 一家製作公司：Planet Entertainment LLC負責Switch版《Cooking Mama: Cookstar》開發及美國、歐洲、澳洲發行；在公告上Office Create Corp指Planet Entertainment所開發的遊戲質量未達期望標準（簡單說就是不收貨）並要求履行合約義務改善並重新提交遊戲。但 Planet Entertainment 仍推出已呈交但質量欠佳的遊戲版本，Office Create事前未獲通知及批准推出。

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未經授權推出

Office Create再指，Planet Entertainment 本身或其歐洲代理 在未經授權許可下宣傳推出《Cooking Mama: Cookstar》，更指並沒有授權Planet Entertainment開發《Cooking Mama: Cookstar》PS4版本實體或數碼下載版遊戲，Office Create於2020年3月30日以故意違反合約內容，向 Planet Entertainment 發出終止授權，並評估針對Planet Entertainment 採取法律行動。雖然如此，遊戲的Switch版仍然在未經官方授權下在歐美地區推出實體版，而Nintendo eShop下載版一直未有上架，相信就是這個原因。

遊戲製作公司 Office Create Corp發出公告，指現時的《Cooking Mama: Cookstar》是美國製作公司涉嫌未經授權推出，已立即終止合約。【官網截圖】

按此睇：Office Create官方聲明

由於Office Create已經發出聲明，市面上有售的《Cooking Mama: Cookstar》Switch實體版本，由Planet Entertainment製作的已經成為「絕版」。

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