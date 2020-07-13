《看門狗:自由軍團》Watch Dogs Legion 作為系列第三作，舞台轉戰至近未來的英國倫敦。今集最大特點便是街上的每一位NPC都有其特性，可召募成為 DedSec 駭客一員。那好不好玩？以下同大家試玩：

我們編輯部幸獲 Ubisoft 邀請可率先試玩此款《看門狗:自由軍團》，不過要留意試玩版也是「Work in Progress」，可能有部份與正式推出時有異。筆者試玩的平台為PC英文版，正式版時預計也會有繁體中文。

超靚開放世界倫敦 任意駭客行

Ubisoft 的開放世界建築一向都是業界頂級，今次《看門狗:自由軍團》來到近未來倫敦，一樣是參照了現實的倫敦來建造。可以看到版圖及街道等都仔細模仿，加上高質素畫面非常像真，著名建築更賞心悅目，而港人看英式建築或標誌等相信亦另有一份熟悉感。像上集一樣玩家亦可一邊行走一邊駭入，即時令前面的車輛左/右衝、駭入關卡跳台；或平時駭閉路電視、閘門等都可一鍵做到。

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暢遊近未來倫敦（遊戲截圖）

不時都看到極權的 Albion 警察/保安暴打市民，可出手制止（遊戲截圖）

任召NPC活用不同技能

Watch Dogs 的世界一向有點像 GTA，但 GTA 內的路人 NPC 都只是外型上的不同，而在《看門狗:自由軍團》的 NPC 則是每一位都有不同職業、不同背景及不同技能，更加每位都有一堆對白。在街上你可以用手機查看他們的資料，對想要的就運用情報展開召募任務，一般做兩三個NPC任務就可召募到。無論是文員、音樂家、無政府主義者、警察、律師、醫生、名星等，各行各業的人都能召募。而且面對不同場合更會有妙用，例如潛入工程用地時如果用工程師，就可直接走過監視器而不會警報，被保安發現也不會第一時間敵視。召募一堆職業來玩相信會對遊戲有極大幫助。

每一位NPC都可成為可控角色（遊戲截圖）

化身警察進入 Albion 警局，左下顯示 uniformed 不會立即被發現（遊戲截圖）

不過因為 DedSec 在劇情中被陷害了，部份NPC一開始是會很討厭 DedSec。想召募時便要更深入「起底」，從他們的起居飲食時間表中，看看有沒有合適的時機及事件能夠幫到手，軟化及改變他們的想法並召募。今集死亡也不是GameOver，成員會被捕或重傷，要切換角色等待一定時間後才可以再使用。

對於不喜歡 DedSec 的，便要起底她日程來找軟化手段（遊戲截圖）

試玩小結：

筆者玩了約3小時的《看門狗:自由軍團》，因為開場部份的主劇情有限制故不便提及，但也是頗精彩的。遊玩時召募了一位懂吹喇叭的音樂家，還未能知道她的演奏有沒有功能(有人要聽演奏才軟化到?)。因為實在太多NPC而每一位都可召，確實未夠時間試得很清楚。令人驚訝的是每位可控角色在主線劇情中都有齊對白，可看到此作的配音量非常之多，也令Cut Scene時不會令人感到很生硬。最後就是倫敦版圖確是很優秀，單是駕車周遊已很靚很舒適。

工程師開載貨飛行機，飛上空中看倫敦美景（遊戲截圖）

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