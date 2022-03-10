艾爾登法環Elden Ring攻略 死眠少女菲雅支線攻略 解鎖隱藏結局 PS5 / Xbox｜《Elden Ring》艾爾登法環已經正式推出，相信機迷們已經急不及待瘋狂煲機了，《香港01》科技玩物頻道亦有艾爾登法環攻略，以下為遊戲中的NPC「死眠少女菲雅」的支線任務，解完此任務後能解鎖隱藏結局「潛藏者」。



魔女以外另一位老婆菲雅 交界地的一段凄美愛情故事

相信不少玩家在初到圓桌廳堂時，都會對在房內床上等待玩家的「死眠少女」菲雅印象深刻，玩家甚至可以和死眠少女深情擁抱（遊戲中的實際互動選項）。但原來和她抱抱只是整個支線任務的開端，之後還有一串完整的任務可以完成，解完此任務後能解鎖隱藏結局「潛藏者」。

和菲雅貼貼

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即睇艾爾登法環死眠少女菲雅支線攻略 解鎖隱藏結局：

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跑完整個支線後，在打倒遊戲的最終Boss後就能選擇隱藏結局「潛藏者」。從成就（獎杯 / 白金）的角度來看這個結局和「艾爾登之王」一樣，算是艾爾登之王之分支、沒有獨立成就；但會有專用的結局劇情CG。

有點類似Dark Souls 3中的黑暗時代結局。

艾爾登法環死眠少女菲雅支線攻略精簡版（詳細解說請見圖輯）：

1. 到達圓桌廳堂後，和房中的死眠少女菲雅對話，選「接受擁抱」

2. 和菲雅多抱抱兩三次，會出現「說悄悄話」的選項

3. 一直和菲雅抱抱和悄悄話，直到出現「你願意聽我的請求嗎」後獲得關鍵道具「侵蝕短劍」

4. 匕首的主人是D，會坐在圓桌廳堂正中間的大圓桌上

5. 如果D沒有在圓桌廳堂出現，應該是玩家尚未觸發過死根事件；打倒地圖上任意一隻「提比亞的喚聲船」後D就會出現

6. 將匕首交給D，離開大賜福再傳送回去，D已經被菲雅殺死，拾起他的防具和菲雅對話

7. 打倒碎星將軍拉塔恩，觸發隕石事件開啟新地區「永恆之城」

8. 寧姆格福的「海德要塞西方」，迷霧森林南邊的位置會變成一個大隕石坑，從那裡進入永恆之城 諾克隆恩

9. 到達「導水橋旁斷崖」和「大瀑布水潭」，途中會見到D的弟弟坐在欄杆邊，將D的整套防具交給他

10. 在大瀑布水潭打完Boss後可在瀑布底部坐上石棺，到達「深根底層」

11. 在深根底層盡頭打完Boss後和菲雅對話。

12. 選擇「我想要接受你的擁抱」 ，然後選說悄悄話，她會說需要死亡的咒痕

13. 死亡的咒痕需要解另一NPC「魔女菈妮」的支線任務才能獲得，詳細請見另文攻略：



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14. 死亡的咒痕交給菲雅，傳送去菲雅旁邊的賜福「死王子寶座」再和菲雅說一次悄悄話，菲雅會和你道別

15. 再傳送死王子寶座一次，這時菲雅已經睡著，觸碰她進入她的夢境，打倒Boss「死龍 弗爾桑克斯」

16. 打嬴後出來在菲雅身上拾「死王子的修復盧恩」

17. 再傳送去死王子寶座，會發現D的弟弟穿上了的D防具殺死了菲雅，玩家可拾到菲雅的防具

18. 最後再一次傳送去死王子寶座會發現D的弟弟也不知所蹤，在原地留下了D的整套防具，支線到此結束



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