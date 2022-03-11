艾爾登法環Elden Ring攻略 強力骨灰推薦 不浪費強化素材 PS5 / Xbox｜《香港01》科技玩物頻道艾爾登法環攻略，以下為遊戲中較強力的骨灰推薦，讓玩家決定哪些骨灰值得投資從而不浪費強化素材及盧恩。



骨灰強度差距大 配合角色流派選擇

骨灰是《艾爾登法環》中新加的系統，某程度上和召喚助戰NPC差不多，只是不需要觸碰召喚標記，而是只要在能使用骨灰的地區直接在道具欄使用、消耗FP或HP來召喚。

本作有數十款骨灰，可召喚的骨灰由怪物、士兵到戰爭時代的英雄都有，但強化道具的數量卻是有限，或者不少玩家都心大心細不知道要升哪些骨灰比較好。以下就介紹一些強力的骨灰，投資下去就沒錯了。

黑刀我大哥，有黑刀無煩惱

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即睇艾爾登法環Elden Ring攻略｜10個強力骨灰推薦 不浪費強化素材：

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基本原則是有名字的特殊骨灰都不差，如果帶名的骨灰中自己有喜歡的，不用猶豫升下去就是了。另外骨灰強度往往不是單看骨灰本身，也看玩家本身的流派，例如玩家是法師，那麼肉盾型的骨灰就更能配合，可以坦住敵人玩讓玩家在後方施法；另一方面如果玩家主要用祈禱、老將軍旗等輔助型玩法，那麼以數量為主的骨灰就更有優勢，可幫它們回血 / 上Buff等。

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艾爾登法環Elden Ring 10個強力骨灰推薦精簡版（排名不分先後）：

1. 彷身淚滴

2. 失鄉騎士 奧雷格

3. 紅獅子騎士 奧加

4. 白金之子 勒緹娜

5. 黑刀 狄希

6. 大盾士兵

7. 靈廟士兵

8. 腐敗獵狗

9. 惡兵

10. 拉塔恩士兵



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