Pokemon 朱/紫攻略 主線圖文流程攻略 最方便攻略路線（上篇）｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet於11月18日推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲主線圖文流程，介紹最佳攻略路線及各道館／寶主／天星隊boss戰弱點及打法。



開放世界攻略順序自由 惟最好仍是跟Lv打

《Pokemon 朱/紫》的一大特色是地圖變成了真開放世界，整個大地圖可無縫探索；同時今集除了經典的8大道館戰->冠軍戰的主線外，還新增了挑戰寶主的「傳說之路」和面對天星隊的「星塵之路」兩個主線，遊戲內容比之前的《劍/盾》、《寶可夢傳說阿爾宙斯》更多，按官方講法是就算是有寶可夢經驗的玩家，要全破通關也需要30~40小時。

《Pokemon 朱/紫》另一大特點是攻略順序自由，玩家可以自由選擇挑戰道館、寶主和天星隊隊長的順序；不過每個主線目標都有其等級設定，並不會因玩家的進度或平均等級而調整，越級去打是很困難的，因此雖說攻略方式自由，但最好仍然是跟著敵方的等級來順序挑戰，免得辛苦自己。以下整理建議攻略順序，方便玩家更快打進度。

今集的地圖相當大，內容量比之前足充

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解鎖重點坐騎能力後優先挑戰道館

流程上建議盡早解鎖坐騎的頭兩個能力「衝刺」和「衝浪」，然後就比較建議優先挑戰道館，一來錢和經驗很多，更重要的是成功挑戰道館後可獲獎章，能夠更容易捕捉高等級的寶可夢，換言之即是就算不停刷等升到等級很高，但沒有打道館的話捉寵仍是會很困難。建議是主線通關後才回過頭來儲圖鑑，當然也不是說攻略期間完全一隻寵都不捉，畢竟打道館、寶主或是天星隊都有各自的弱點屬性，捕捉能剋制對手的精靈還是有需要的。

為捉寵定為主線都係要打道館

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Pokemon 朱/紫圖文攻略流程

遊戲從家裡開始，劇情後去選擇御三家，都是跟著劇情指示前進就行。御三家選自己喜歡的便可，只是想要儲齊的話按慣例當代的御三家沒辦法在遊戲內捕捉，要找朋友生蛋後再送給你了。

選擇御三家後去海邊和勁敵妮莫來一場對戰，隨便按都能過；然後開放地圖功能，亦能夠使用傳送，不過傳點需要實際去過該地方一次後才能傳送。接下來前往燈塔，途中會遇上撿到神獸的劇情；然後跟著神獸穿過洞穴，和派珀對戰後登上燈塔進行劇情。

接下來就已是自由活動時間，但是強烈建議立即前往桌台市，因為必須要在桌台市完成劇情後才能使用坐騎，盡快拿取坐騎提高移速後做什麼都更方便。另外也推薦馬上去神秘禮物處領取特別版比卡超，在早期十分有用。領取方法可見另文：

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前往桌台市的路上可以捉捉寵升一升等級，南區有不少具潛力的強力精靈，只是由於是低等級地區要由最初始的形態開始升級。建議捉一隻小箭雀，可進化成烈箭鷹，十分強勁可以用到爆機；泳圈鼬、小貓怪等也都是很不錯的精靈。在桌台市門口會和妮莫對戰一次；然後進入桌台市在學校門口前會和天星隊員對戰，遊戲還在早期都是隨便打就能過，同時還會解鎖太晶化系統。

接下來進入學校，完成一段頗長的劇情後，一次過開放「冠軍之路」（道館）、「傳說之路」（寶主）和「之路」（天星隊）三條主線，同時開放坐騎功能。到這裡就算是正式開始遊戲完全自由時間，玩家可按自己喜好探索、捉寵和攻略各個主線目標。

+ 1

建議馬上前往東邊，挑戰「岩壁寶主」（等級16）開放坐騎的衝刺功能；未有衝刺之前坐騎的速度其實都不算快，取得衝刺後便能更快地移動和探索了。如果玩家衝得比較快的話，離開學校時應該離16會有一些距離，可以在南區和東區學校附近練一練才去打寶主，例如捉一些水系精靈來對付岩壁寶主等。另外也建議在岩壁寶主所在地附近可以捉一兩隻毛崖蟹來在之後打另一個寶主時用。

岩壁寶主的弱點和攻略心得可見另文：

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岩壁寶主

打完岩壁寶主後再繼續往東走挑戰草系道館（平均等級16）。道館測驗是尋找市內10隻向日花怪，應該總數有多只要找到其中10隻便可，附近有向日花怪時也會有叫聲提示不算太難找，但也貼出記者找到的10隻的位置以供參考。

+ 6

完成測驗就可打館主戰，草的弱點是火、毒、飛行和蟲，選了火主的玩家可輕鬆通關；選了其他主角的話也別擔心，只要利用早期特典入手的特別版比卡超，牠擁有威高力的飛行系招式「飛翔」、太晶化屬性也是飛行，太晶化之後使用飛翔一招就是一隻，沒有難度可言。不然用任何可學習火屬性招式的精靈如小箭雀等都ok。

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打完草道館後接下來就開始攻略桌台市西邊，用地圖傳送回去桌台市、再由西門出去前往圓模鎮打蟲系道館（平均等級14）。其實蟲道館等級比草道館還要低，所以一開始先打蟲道館也是可以，不過個人比較推薦先解鎖坐騎衝刺不用走兩轉。道館任務是推橄欖，沒有難度可言，但是記得不要放過裡面的兩個訓練員，每個都有1800元。蟲的弱點是火、飛行和岩石，和草系道館一樣，火主或是早期特典特別版比卡超，又或小箭雀等任何可學習火屬性招式的精靈都可輕鬆打。

打完蟲系道館後繼續往西進發，前往下一個目標長空寶主（等級19），位置在西區最西邊的山上，挑戰成功後解鎖坐騎能力「衝浪」。長空寶主的弱點和攻略心得可見另文：

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取得衝刺和衝浪之後已能自由探索大部份地區，接下來可以多打1~2星的太晶團體戰或是到處捉寵升等，準備挑戰下一個目標天星隊老大「皮拿」。首先要玩一個Let's Go對戰小遊戲，限時內用Let's Go打倒30隻寶可夢，隨便打都能過，不夠血時就找汽水機補血。接下來的頭目戰才是重點，皮拿雖然只有兩隻寶可夢等級也只得20，但是戰鬥毫不簡單，沒準備好對策的話一定會被打得灰頭土臉；建議提升一下等級和捕捉多隻剋制對方的寶可夢才挑戰。

意外地難纏的皮拿

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對戰第一隻敵人駒刀小兵，屬性是惡和鋼，弱火和地面、弱格鬥4倍，用格鬥系的招式一招就能打倒牠沒有威脅可言，但接下來的第二隻敵人「普隆隆姆」才是難點。天星隊隊長的普隆隆姆是特殊個體「閣道二天星隊車」，HP特別多（有Boss戰血條），速度非常快攻擊力也很高，如果玩家的精靈等級只有20左右的話，會被對方兩招大聲咆哮擊倒；而由於對方速度快會比玩家先出手，換言之除非用等級壓制，否則大部份情況玩家每隻精靈都只有一次攻擊機會。

如果玩家等級不高、又沒有針對配置，肯定會被這架車打得不要不要

皮拿的普隆隆姆屬性是惡，弱點是格鬥、蟲和妖精，這裡可以用人海戰術，帶上多隻有格鬥屬性招式的寶可夢，用堆屍的方式強行突破；例如猴怪的劈瓦能造成很可觀的傷害，另外也可以帶上能學習「踢倒」（以招式學習機學習，素材為3個猴怪的毛）的寶可夢；如果有兩隻20級、已習得劈瓦的猴怪就不難過關了。

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打倒皮拿後，西區原本封住的路就會解封可前往更多地區；而在打完皮拿之後等級最相近的目標是電道館（平均等級23）。先用飛翔回到東邊，再前往位於東北方釀光市的電道館；途中會被天星隊火幫主的人欄住去路，但是已經打倒長空寶主取得了衝浪的話，就可以繞過路障由河道進入釀光市，不用先打等級較高的火幫主（平均等級27）。

電道館的測驗是於3個場景中找出校長，期間穿插兩場訓練員戰。電屬唯一的弱點是地面，帶上土王、地鼠等地面系精靈可輕易過關；不然用草屬精靈，雖然沒剋制對方但是草屬被電攻擊傷害減半也是相當有利。不過如果你以為館主戰也一樣簡單的話很可能會被館主奇樹教你做人。奇樹使用的精靈依次為電海燕、電肚蛙、勒克貓和夢妖魔；頭三隻都是電屬性用地面系的招式可輕鬆收拾對手，除了電海燕因為有飛行屬性所以地面無效，要用冰或者岩石的招式來打。

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但是奇樹最後一隻精靈夢妖魔才是戲玉：牠本來是幽靈屬性，但是太晶化之後會變成雷屬；剛剛說過電屬唯一的弱點是地面系，但是夢妖魔同時自帶飄浮特性，效果是免疫撥沙以外的所有地面系招式，換言之連雷屬性唯一的弱點都補足了，整隻精靈沒有任何屬性弱點。同時夢妖魔本身的速度和特攻都很高，一上來就先用奇異之光上混亂下回合再用禍不單行（目標處於異常狀態時威力翻倍）秒殺玩家的精靈。如果玩家只帶了地面系的精靈，一隻夢妖魔就能1打6將你掃出去。

電屬性+地面無效的無弱點，可以使用電/幽靈/超能力/妖精等多個系統的招式，速度和特攻更是一流水平，根本是pvp也可以上場的強度，這個館主也未免太狠了...

如果玩家沒有特意練等，在等級相若的情況下挑戰電道館，基本上沒有精靈的速度可以比夢妖魔更快，換言之玩家只能用生命值和人海戰術硬頂奇樹的混亂攻勢，希望能在混亂狀態下成功命中對手，看看是誰先倒下。或者玩家可以捕捉有「我行我素」特性（混亂無效）的精靈如小呆獸、百合根娃娃、狗仔包等來和夢妖魔硬碰硬。

打完電道館之後的主線目標等級會提升一個檔次到28~30級左右，這時建議去練功、捉寵、打太晶團體戰到平均30級左右後才繼續挑戰下一波主線目標。（待續）

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