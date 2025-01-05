手腳冰冷｜天氣凍手指僵硬難以活動？3招助祛寒活絡改善手指麻木

「怎麼會這樣！手指關節變得好僵，卡卡的，彈不出旋律……」當東北季風威力愈來愈強，不只是音樂家有這個困擾，許多人也有同樣的感受。



特別是重度使用雙手的職業，如手指在鍵盤上飛舞的上班族或記者、自媒體影音創作者、工匠、廚師和藝術家等。中醫提醒，要活絡雙手，不是用力握住彈力球，而是手掌要盡量向外張，愈開愈好，愈能促進血路流通。

改善手指僵硬麻木方法（點圖放大👇👇👇）

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台灣中醫師田騏嘉指出，天氣愈冷，年長者常見膝蓋僵硬，年紀輕一點的很可能在早晨起床時，感到手指僵硬麻木，難以靈活活動，甚至伴隨著冰冷或刺痛感。這種因為氣溫下降產生的不適是可以緩解的。

手指僵硬麻木的常見原因

田騏嘉表示，天氣寒冷、濕氣加重，手部末梢的血液循環減慢，加上夜間睡眠期間，長時間保持靜止姿勢，導致清晨手指僵硬麻木的情況更為明顯。常見原因包括：

- 寒濕侵襲，阻礙氣血運行。

- 氣溫降低，導致手指末梢血液供應不足。

- 長期反覆使用手部，導致關節與筋腱過度疲勞。

- 年長者氣血不足、關節退化或體質虛弱。



改善手指僵硬麻木的方法

田騏嘉建議，保暖是首要，接續可從局部活動和按摩穴道、食補、茶飲等方面著手。

1. 手指關節運動與穴道按摩

在手指活動或護理之前，先按摩或推刮位於兩眉之間的印堂穴，有助於促進全身氣血循環。接著進行熱敷，先用溫熱毛巾敷於臉部1～2分鐘，再將溫熱毛巾包裹雙手5～10分鐘，集中在手掌與手指處，幫助祛寒活絡。

簡單的活絡手指關節運動，如手掌撐開、手指彎曲等，可促進手指末梢血液流通，讓僵硬感漸漸消失。田騏嘉也建議按摩2個穴道：

● 合谷穴：手背拇指與食指之間。

● 勞宮穴：手掌中央。



手腳冰冷5大疾病（點圖放大👇👇👇）

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2. 適合的茶飲

在飲食方面，田騏嘉推薦了幾道簡單易做的茶飲。

● 薑枸杞玫瑰茶

材料：玫瑰花5朵、枸杞10克、生薑3片。

做法：將所有材料放入熱水中沖泡，燜泡約5分鐘即可飲用。可加入少許蜂蜜調味。功效：疏肝解鬱、促進氣血流通，幫助手指靈活性恢復。



● 桂花紅棗茶

材料：桂花1克、紅棗5顆、冰糖適量。

做法：將紅棗切開去核後，與桂花一同放入熱水中沖泡。加入適量冰糖調味即可飲用。

功效：補血養顏、暖身活血，緩解關節僵硬。



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3. 促進末梢循環的飲食

● 蒜苗炒蛋

材料：蒜苗2根、雞蛋2顆。

做法：蒜苗切段，雞蛋打散。熱鍋後加入蒜苗翻炒，再倒入蛋液翻拌均勻，出現蛋花即可起鍋。



● 山藥芹菜炒肉片

材料：山藥200克、芹菜50克、瘦肉100克。

做法：山藥去皮切片，芹菜切段，瘦肉切片。瘦肉入鍋炒至半熟，加入山藥和芹菜翻炒3～5分鐘。調味後即可上桌。



預防手指僵硬麻木

如何預防手指僵硬麻木？田騏嘉提供護手3要訣：

1. 保暖防寒：佩戴保暖手套，特別是在寒冷環境中工作或晨起活動時。

2. 規律運動：常做手指伸展與關節操，保持手部靈活性。

3. 睡前護理：睡前可按摩手部或熱敷，可減少清晨麻木感。



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