尿道癌｜小便頻繁、排尿分岔要小心！醫生揭長期吸煙者罹患風險高

尿尿分岔不能輕忽！台灣台中市一名60歲男子近4個月來飽受小便頻繁、分岔困擾，甚至常因來不及上廁所而尿濕褲子，最後經檢查後發現，患者尿道口長有約0.5厘米的腫瘤，且已延伸壓迫到尿道，確診為早期尿道癌。



台灣台中大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，該患者初期僅有排尿分岔現象，情形已長達4個多月，無血尿、疼痛、結石等典型症狀，因此未能立即察覺異狀，直到患者幾乎每次尿尿都會弄濕褲子，持續影響生活，才進一步安排膀胱鏡檢查，最後發現腫瘤藏於尿道口2厘米處，延伸長度至少達4厘米。

泌尿道癌症5前兆（按圖看清👇👇👇）

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台灣黃品叡醫師指出，在追問後才發現，患者有多年抽煙習慣，但平常生活、工作場所並無長期接觸化學物質，然而卻因此罹患尿道癌，情況確實罕見。黃醫師強調，幸好此次病灶發現得早，屬於癌症初期，癌細胞尚未轉移，後續採用尿道腫瘤刮除手術再搭配化療接受治療。

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台灣黃品叡醫師表示，患者術後進行化療後，隔了3個月再度追蹤，沒想到仍出現復發情況，因此需再度接受第二次的手術與化療。台灣黃醫師提醒，尿道癌的常見症狀包括血尿、頻尿、尿急、尿道灼熱感及下腹疼痛等，但如該案例所示，有時僅為「小便分岔」也不可輕忽，復發風險高的患者，後續可能需搭配膀胱灌藥以降低復發機率。

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台灣黃品叡醫師呼籲，根據研究報告文獻指出，長期吸煙者罹患尿道癌的風險，明顯高於非吸煙者，應儘早戒煙並定期接受泌尿道檢查，以確保泌尿健康，遠離癌症威脅。

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