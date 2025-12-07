皮膚問題難根治？中醫先由腸胃下手　4招從根本改善免疫力失衡

皮膚問題反反覆覆，藥膏擦了又擦，還是很難根治？你可能找錯方向了！台灣中醫師余雅雯指出，皮膚是人體最大的器官，更是免疫系統第一道防線，當皮膚出狀況時，往往是體內免疫力失衡的警訊；而根源很可能就藏在「腸胃」裡！



伸出舌頭！你的「腸胃健康地圖」

余雅雯說明，在中醫診斷中，舌頭就像一面反映身體狀況的鏡子，中醫可以透過觀察舌頭，來窺探腸胃的健康狀態。

你是否發現自己的舌苔總是白白厚厚，看起來像一層白霜？這就是一個非常明顯的信號，代表體內「痰濕」過重，腸胃已經不堪負荷。當腸胃運作不順、飲食失衡，濕氣就會在體內累積，進而影響免疫系統，最終讓無辜的皮膚成為「受害者」。

腸胃一失衡，皮膚就遭殃！

余雅雯分享一個案例，曾有患者在新冠康復後，開始大量掉髮，蕁麻疹（風癩）也反覆發作，雖然看了皮膚科能暫時改善，但問題始終無法根除。經過中醫診斷，發現患者的舌苔非常厚膩，是典型的痰濕體質。

後來，這位患者參加了斷食營，透過清淡的飲食，大大減輕了腸胃的壓力。神奇的是，當腸胃得到休息後，患者對中藥治療的反應變得非常好，皮膚與免疫狀態也隨之逐漸穩定下來。這個案例顯示，調養腸胃，就是在為免疫力打好基礎。

這些皮膚問題，都是免疫力在拉警報！

當免疫力不穩定時，各種皮膚問題就可能接踵而來。余雅雯列舉了幾種常見狀況：

• 蕁麻疹：常見的過敏反應，自身免疫系統不穩定經常是背後的誘因。

• 脂漏性皮膚炎：睡眠不足、壓力大後特別容易發作，這與免疫波動及皮屑芽孢菌增生密切相關。

• 單純皰疹：潛伏在體內的病毒，總是在免疫力最差的時候跑出來搗亂。

• 帶狀皰疹（皮蛇）：水痘病毒潛伏在神經節，當免疫力下降時就會沿著神經發作，嚴重時甚至會影響眼睛、耳朵。

• 黴菌感染：如果黴菌感染的面積很大，又久治不癒，常常都與免疫力低下或糖尿病有關。



養好皮膚先養胃！中醫師的日常調理法

想讓皮膚恢復健康光澤，就必須從根本做起。余雅雯建議，調養免疫力，就從照顧好腸胃開始：

1. 避開地雷食物

少吃油膩、甜食，這些食物都會助長體內的痰濕，讓腸胃負擔更重。

2. 飲食回歸清淡

盡量選擇天然、少加工的食物，減輕腸胃的消化壓力。

3. 作息規律、適時減壓

給免疫系統一個穩定運作的環境，是維持健康的關鍵。

4. 時時觀察舌苔

當你發現舌苔又開始變得白厚、油膩時，就是身體在提醒你：「腸胃該休息了！」

余雅雯強調，皮膚問題不單是表面的困擾，更是體內健康的真實反映。從今天起，好好養護你的腸胃，免疫力平穩了，皮膚自然會回報你應有的健康與光采！

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

